Вічно молода: розкрито секрет краси Вікторії Бекхем

Британська співачка і дизайнер Вікторія Бекхем в свої 44 роки виглядає, як молоденька дівчинка, і з роками у багатьох тільки посилюється це враження.

Доктор зірки, дерматолог з Беверлі-Хіллз Гарольд Ленсер розкрив секрет її краси, поділившись інформацією про те, які процедури вона проводить, передає Page Six.

Вікторія та Девід Бекхем Instagram @ victoriabeckham

Він розповів, що Бекхем постійно проходить Legacy Facial, яку він розробив самостійно. Ікона стилю робить маску для обличчя на основі чорної ікри. Не забуває про догляд за очима, застосовуючи маску з перловою крихти. За словами Ленсера, зірка також робить ін'єкції стовбурових клітин, проводить світлодіодну і кисневу терапію.

Всі ці процедури омолодження обходяться Вікторії в 1450 доларів. Ефект від вищезгаданого триває близько двох тижнів, тому зірці доводиться підтримувати його в домашніх умовах.

Instagram @ victoriabeckham

Зокрема, Бекхем користується деякими із засобів дерматолога: маска для сяйва обличчя за 140 доларів, засіб для полірування шкіри за 75 доларів. Іноді вона навіть публікує в сторіс процедури, ділячись з шанувальниками секретами краси.

Уточнюється, що доктор Ленсер також обслуговує таких зірок, як Кім Кардаш'ян, Дженніфер Лопес і Бейонсе.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Вікторія Бекхем зняла білизну і віддала її одній з моделей під час шоу власного однойменного бренду на Тижні моди.

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