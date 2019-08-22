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"Вас побили?" Заборонена в Україні ведуча спантеличила мережу дивними плямами на обличчі

1.8т Читати матеріал російською

Російська ведуча Дана Борисова, якій 25 липня СБУ заборонила в'їзд в Україну, спантеличила шанувальників темними плямами на лобі.

Відповідний знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram після косметичної процедури в московському салоні, викликавши масу питань.

"Погодьтеся, зараз в студії татуажу. Як не помилитися? Прикрасити свою зовнішність без шкоди і зі смаком? Знайомі блогери порекомендували мені studioliontattoo, у них цілих 5 студій в Москві і 3 в Санкт-Петербурзі. Я зробила в них межреснічний татуаж. І залишилася дуже задоволеною. Тонка і делікатна смужка між віями, це навіть не стрілка, вся процедура безболісна і займає півгодини, але яку ж виразність отримав погляд. Навіть без макіяжу", – похвалилася вона.

Дана Борисова - плями на лобі

Дана Борисова - плями на лобі

instagram / danaborisova_official

У коментарях у багатьох виникло питання, що ж сталося з чолом, на якому видніються величезні темні плями. Лише деякі відповіли спантеличеним шанувальникам, що Борисова зробила пілінг або лазерну процедуру, через що і залишилися сліди. Деякі навіть подумали, що Борисову побили.

Дана Борисова після процедури

Дана Борисова після процедури

instagram / danaborisova_official

"Що з обличчям, вся в болячках", "Що в тебе з чолом", "Я подумала, що вас побили десь", "На лобі це така сильна пігментація або сліди від процедур", "Хто ж в спеку робить? Косметолог – відстій", "Що трапилося", "Дана, де робили лазер", – прокоментували шанувальники.

Щоб подивитися відео процедури, скрольте вбік

😻🌹💜 Доброго дня, мої улюблені передплатниці 🌹Согласітесь, зараз в 🔝студіі татуажу ✅👍Как не помилитися? Прикрасити свою зовнішність без шкоди і зі смаком? Знайомі блогери порекомендували мені @studioliontattoo 🤩, у них цілих 5 студій в Москві і 3 в Санкт-Петербурзі ☝️👍Я зробила у них межреснічного ТАТУАЖ 😍і залишилася дуже задоволена 😻Тонкая і делікатна смужка між віями, ЦЕ НАВІТЬ НЕ СТРЕЛКА, вся процедура безболісна і займає півгодини 😉, але яку ж виразність отримав погляд 👀 НАВІТЬ БЕЗ МАКІЯЖУ 💣.Процедуру зробила в @studioliontattoouniversit y у майстри #liontattooOlesya .Рекомендую від щирого серця 💕 😘🔝 # люблю😘 # данаборісова # ледісовершенство☂️ # краса Будьте завжди красивими, і БЕЗ вульгарність, мої дорогі 🤩

Публікація від Dana Borisova (@danaborisova_official)

"Вас побили?" Заборонена в Україні ведуча спантеличила мережу дивними плямами на обличчі
"Вас побили?" Заборонена в Україні ведуча спантеличила мережу дивними плямами на обличчі
"Вас побили?" Заборонена в Україні ведуча спантеличила мережу дивними плямами на обличчі
"Вас побили?" Заборонена в Україні ведуча спантеличила мережу дивними плямами на обличчі
"Вас побили?" Заборонена в Україні ведуча спантеличила мережу дивними плямами на обличчі
"Вас побили?" Заборонена в Україні ведуча спантеличила мережу дивними плямами на обличчі

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
дана Борисова
Місце
Росія
Теги
шоу-бизнес Краса
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