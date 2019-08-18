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Вайкуле розкрила секрет своєї молодості: в чому він полягає

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Латвійська співачка Лайма Вайкуле після виступу в Одесі поділилася секретами своєї краси. Так, артистка заявила, що робить уколи ботокса.

Крім того, співачка веде активний спосіб життя і займається спортом, пише "ТСН".

Вайкуле розкрила секрет своєї молодості: в чому він полягає

cultua.media

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"Я завжди одягаю те, в чому добре себе почуваю. А добре це чи погано – не знаю. Найголовніше – потрібен спокій вдома, і треба себе любити. Як кажуть, волосся, зуби і туфлі – ось ці речі, за якими потрібно стежити", - сказала Вайкуле.

Вайкуле розкрила секрет своєї молодості: в чому він полягає

cosmo.ru

Вайкуле робить "уколи краси", щоб позбутися від зморшок. Припускає, що згодом скористається і послугами пластичного хірурга.

"Чому ні? Я хочу бути сучасною людиною. Я роблю постійно процедури киснем, - зазначила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Лайма Вайкуле порадувала шанувальників зміною іміджу, прийшовши на шоу "Вечірній Ургант" в стильному образі.

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Особа
Лайма Вайкуле
Місце
Україна Одеса
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