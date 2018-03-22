Українська подружка Ді Капріо прикрасила обкладинку престижного глянцю

Одна з найвідоміших українських моделей Аліна Байкова, яка дружить з голлівудським актором Леонардо Ді Капріо, з'явилася на обкладинці березневого номера L'Officiel India.
Супермодель знялася в яскравих образах і поділилася результатом у своєму Instagram-акаунті.
Автором зйомки фотограф Карлос Руіц.
Аліна Байкова
Instagram @alina_baikova
Зазначимо, що з Індією дівчину пов'язує також і благодійна робота: навесні 2015 року завдяки її соціальним проектам були прооперовані 20 дітей.
Аліна Байкова
Instagram @alina_baikova
Як повідомляв "Обозреватель", недавно Байкова з'явилася на модному показі в Києві без білизни.