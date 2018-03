Скандальна модель з Криму виклала голе фото

Скандальна уродженка Феодосії, пишногруда модель Ірина Іванова, яка проживає в США і публікує в мережі відверті фото, виклала в Instagram черговий гарячий знімком, на якому зображена мало не повністю оголеною.

"In case you forgot, I look better naked", - прокоментувала знімок модель, що можна перевести як "Якщо ви забули, що я куди краще виглядаю голою".

Всього за 30 хвилин знімок моделі зібрав понад 10 тис. лайків. Під знімком зібралися коментарі чоловіків, які оцінюють пишні форми Іванової.

Однак хвалебні коментарі можна зустріти не під кожним постом моделі. Кримчанка, що прославилася в США завдяки зйомкам у кліпі поп-співака Джастіна Бібера, час від часу стверджує, що вона росіянка, а при цьому публікує вельми неоднозначні фото з символікою СРСР, за що опиняється під шквалом критики.

