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Українська Барбі показала видатні форми: гарячі фото

5.6тЧитати новину російською

Знаменита одеська модель, "українська Барбі" Валерія Лук'янова похвалилася в соціальній мережі своїми видатними формами й апетитним, підтягнутим тілом.

Так, зірка показала кілька відвертих знімків у білизні, де чітко видно її відмінну фігуру. Фото розміщені в Instagram-аккаунті Лук'янової.

Традиційно шанувальники Валерії були захоплені її підтягнутими формами, тонкою талією і "кубиками" на пресі. Кожне фото зібрало понад 10 тисяч лайків від фоловерів.

Крім цього, сотні користувачів соціальної мережі залишили свої коментарі, зазначивши, що "Барбі" виглядає дуже красиво і є "володаркою кращої фігури" на їхню думку.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська Барбі Валерія Лук'янова в черговий раз шокувала своїх шанувальників різкою зміною іміджу.

Особа
Одеська Барбі (Валерія Лук'янова)
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