Українська Барбі показала видатні форми: гарячі фото

Знаменита одеська модель, "українська Барбі" Валерія Лук'янова похвалилася в соціальній мережі своїми видатними формами й апетитним, підтягнутим тілом.
Так, зірка показала кілька відвертих знімків у білизні, де чітко видно її відмінну фігуру. Фото розміщені в Instagram-аккаунті Лук'янової.
Традиційно шанувальники Валерії були захоплені її підтягнутими формами, тонкою талією і "кубиками" на пресі. Кожне фото зібрало понад 10 тисяч лайків від фоловерів.
Крім цього, сотні користувачів соціальної мережі залишили свої коментарі, зазначивши, що "Барбі" виглядає дуже красиво і є "володаркою кращої фігури" на їхню думку.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська Барбі Валерія Лук'янова в черговий раз шокувала своїх шанувальників різкою зміною іміджу.