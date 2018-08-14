Українська Барбі показала видатні форми: гарячі фото

Знаменита одеська модель, "українська Барбі" Валерія Лук'янова похвалилася в соціальній мережі своїми видатними формами й апетитним, підтягнутим тілом.

Так, зірка показала кілька відвертих знімків у білизні, де чітко видно її відмінну фігуру. Фото розміщені в Instagram-аккаунті Лук'янової.

Традиційно шанувальники Валерії були захоплені її підтягнутими формами, тонкою талією і "кубиками" на пресі. Кожне фото зібрало понад 10 тисяч лайків від фоловерів.

Публікація від Valeria Lukyanova Amatue21 (@ valeria_lukyanova21) 13 Авг 2018 о 4:42 PDT

Крім цього, сотні користувачів соціальної мережі залишили свої коментарі, зазначивши, що "Барбі" виглядає дуже красиво і є "володаркою кращої фігури" на їхню думку.

Публікація від Valeria Lukyanova Amatue21 (@ valeria_lukyanova21) 9 Авг 2018 о 12:37 PDT

Публікація від Valeria Lukyanova Amatue21 (@ valeria_lukyanova21) 14 Авг 2018 о 10:06 PDT

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська Барбі Валерія Лук'янова в черговий раз шокувала своїх шанувальників різкою зміною іміджу.