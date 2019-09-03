Новини Реклама
3 вересня • оновлено в 12:11
Кожен знайде своє!
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Краса

Українка вийшла в фінал конкурсу "Міс Італія 2019": що про неї відомо

647 Читати матеріал російською

Українка Ірина Ніколі стала фіналісткою італійського національного конкурсу "Міс Італія 2019".

Так, про це йдеться в групі "Українці в Італії" в Facebook. "20-річна українка Ірина Ніколі стала фіналісткою конкурсу "Міс Італія 2019". У попередньому відборі вона виграла титул "Miss Miluna Lombardia", — говориться в замітці.

Українка вийшла в фінал конкурсу "Міс Італія 2019": що про неї відомо

Ірина Ніколі

Фото з Instagram

Українка вийшла в фінал конкурсу "Міс Італія 2019": що про неї відомо

Ірина Ніколі

Фото з Facebook

Українка вийшла в фінал конкурсу "Міс Італія 2019": що про неї відомо

Ірина Ніколі

Фото з Facebook

Новини
Найдорожча модель plus-size показала нову фігуру: фанати в захваті

Зазначимо, що Ірина народилася в Чернівцях, а зараз проживає в містечку Алта Валле Інтеві, в провінції Комо (Італія). На даний час вона вчиться в університеті у Швейцарії, на факультеті економіки і менеджменту.

Українка вийшла в фінал конкурсу "Міс Італія 2019": що про неї відомо

Ірина Ніколі

Фото з Facebook

Українка вийшла в фінал конкурсу "Міс Італія 2019": що про неї відомо

Ірина Ніколі

Фото з Facebook

Українка вийшла в фінал конкурсу "Міс Італія 2019": що про неї відомо

Ірина Ніколі

Фото з Facebook

Ірина з 14 років займалася карате (коричневий пояс), плаванням, лижним спортом, тенісом. З семи років грає на саксофоні. Знімалася у другорядних ролях в кіно — у фільмі "Murder Mystery".

Українка вийшла в фінал конкурсу "Міс Італія 2019": що про неї відомо

Ірина Ніколі

Фото з Facebook

Українка вийшла в фінал конкурсу "Міс Італія 2019": що про неї відомо

Ірина Ніколі

Фото з Instagram

Українка вийшла в фінал конкурсу "Міс Італія 2019": що про неї відомо

Ірина Ніколі

Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська красуня і модель Марія Оз визнана користувачами мережі володаркою найбільших очей у світі.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...