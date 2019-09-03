Українка вийшла в фінал конкурсу "Міс Італія 2019": що про неї відомо

Українка Ірина Ніколі стала фіналісткою італійського національного конкурсу "Міс Італія 2019".

Так, про це йдеться в групі "Українці в Італії" в Facebook. "20-річна українка Ірина Ніколі стала фіналісткою конкурсу "Міс Італія 2019". У попередньому відборі вона виграла титул "Miss Miluna Lombardia", — говориться в замітці.

Ірина Ніколі Фото з Instagram

Ірина Ніколі Фото з Facebook

Ірина Ніколі Фото з Facebook

Зазначимо, що Ірина народилася в Чернівцях, а зараз проживає в містечку Алта Валле Інтеві, в провінції Комо (Італія). На даний час вона вчиться в університеті у Швейцарії, на факультеті економіки і менеджменту.

Ірина Ніколі Фото з Facebook

Ірина Ніколі Фото з Facebook

Ірина Ніколі Фото з Facebook

Ірина з 14 років займалася карате (коричневий пояс), плаванням, лижним спортом, тенісом. З семи років грає на саксофоні. Знімалася у другорядних ролях в кіно — у фільмі "Murder Mystery".

Ірина Ніколі Фото з Facebook

Ірина Ніколі Фото з Instagram

Ірина Ніколі Фото з Instagram

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