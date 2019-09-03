Українка вийшла в фінал конкурсу "Міс Італія 2019": що про неї відомо

Українка Ірина Ніколі стала фіналісткою італійського національного конкурсу "Міс Італія 2019".
Так, про це йдеться в групі "Українці в Італії" в Facebook. "20-річна українка Ірина Ніколі стала фіналісткою конкурсу "Міс Італія 2019". У попередньому відборі вона виграла титул "Miss Miluna Lombardia", — говориться в замітці.
Ірина Ніколі
Фото з Instagram
Ірина Ніколі
Фото з Facebook
Ірина Ніколі
Фото з Facebook
Зазначимо, що Ірина народилася в Чернівцях, а зараз проживає в містечку Алта Валле Інтеві, в провінції Комо (Італія). На даний час вона вчиться в університеті у Швейцарії, на факультеті економіки і менеджменту.
Ірина Ніколі
Фото з Facebook
Ірина Ніколі
Фото з Facebook
Ірина Ніколі
Фото з Facebook
Ірина з 14 років займалася карате (коричневий пояс), плаванням, лижним спортом, тенісом. З семи років грає на саксофоні. Знімалася у другорядних ролях в кіно — у фільмі "Murder Mystery".
Ірина Ніколі
Фото з Facebook
Ірина Ніколі
Фото з Instagram
Ірина Ніколі
Фото з Instagram
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