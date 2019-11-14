Учасниці "Жіночого Кварталу" пішли по стопах Зеленської та розбурхали мережу

Актриси проєкту "Жіночий Квартал" виробництва студії "Квартал 95" перетворилися на моделей модного глянцю.

Учасниця колективу Марта Адамчук надихнулася знімками першої леді України Олени Зеленської для Vogue Ukraine, тому вирішила зробити подібні обкладинки і показати їх шанувальникам у Facebook.

Facebook /Марта-Адамчук

"Слідами нашої Олени Зеленської вирішила спробувати наших дівчат на обкладинках глянцю Vogue. Вірю, що колись у кожної станеться своя особлива обкладинка", – підписала Адамчук під фото.

Facebook /Марта-Адамчук

Шанувальники були уражені фотографіями, які оприлюднила актриса. Користувачі відзначили, що вийшло дуже гарно.

"Як же це круто! Абсолютно кожна має бути на обкладинці", "І тобі потрібна обкладинка", "Розкішний проєкт! Не хочу нікого образити, але ще невідомо, хто кому складе честь такою колаборацією – бренд дівчаткам або навпаки", – відзначили користувачі.

Facebook /Марта-Адамчук

Facebook /Марта-Адамчук

Facebook /Марта-Адамчук

Facebook /Марта-Адамчук

Facebook /Марта-Адамчук

Facebook /Марта-Адамчук

Facebook /Марта-Адамчук

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше перша леді України Олена Зеленська з'явилася на обкладинці грудневого випуску українського Vogue. Вона прикрасила одразу три обкладинки, на одній з яких було поміщено офіційний портрет.

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