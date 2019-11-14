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14 листопада • оновлено в 21:47
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/ Краса

Учасниці "Жіночого Кварталу" пішли по стопах Зеленської та розбурхали мережу

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Актриси проєкту "Жіночий Квартал" виробництва студії "Квартал 95" перетворилися на моделей модного глянцю.

Учасниця колективу Марта Адамчук надихнулася знімками першої леді України Олени Зеленської для Vogue Ukraine, тому вирішила зробити подібні обкладинки і показати їх шанувальникам у Facebook.

Учасниці "Жіночого Кварталу" пішли по стопах Зеленської та розбурхали мережу

Facebook /Марта-Адамчук

"Слідами нашої Олени Зеленської вирішила спробувати наших дівчат на обкладинках глянцю Vogue. Вірю, що колись у кожної станеться своя особлива обкладинка", – підписала Адамчук під фото.

Учасниці "Жіночого Кварталу" пішли по стопах Зеленської та розбурхали мережу

Facebook /Марта-Адамчук

Шанувальники були уражені фотографіями, які оприлюднила актриса. Користувачі відзначили, що вийшло дуже гарно.

"Як же це круто! Абсолютно кожна має бути на обкладинці", "І тобі потрібна обкладинка", "Розкішний проєкт! Не хочу нікого образити, але ще невідомо, хто кому складе честь такою колаборацією – бренд дівчаткам або навпаки", – відзначили користувачі.

Учасниці "Жіночого Кварталу" пішли по стопах Зеленської та розбурхали мережу

Facebook /Марта-Адамчук

Учасниці "Жіночого Кварталу" пішли по стопах Зеленської та розбурхали мережу

Facebook /Марта-Адамчук

Учасниці "Жіночого Кварталу" пішли по стопах Зеленської та розбурхали мережу

Facebook /Марта-Адамчук

Учасниці "Жіночого Кварталу" пішли по стопах Зеленської та розбурхали мережу

Facebook /Марта-Адамчук

Учасниці "Жіночого Кварталу" пішли по стопах Зеленської та розбурхали мережу

Facebook /Марта-Адамчук

Учасниці "Жіночого Кварталу" пішли по стопах Зеленської та розбурхали мережу

Facebook /Марта-Адамчук

Учасниці "Жіночого Кварталу" пішли по стопах Зеленської та розбурхали мережу

Facebook /Марта-Адамчук

Учасниці "Жіночого Кварталу" пішли по стопах Зеленської та розбурхали мережу

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше перша леді України Олена Зеленська з'явилася на обкладинці грудневого випуску українського Vogue. Вона прикрасила одразу три обкладинки, на одній з яких було поміщено офіційний портрет.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Особа
березня Адамчук
Місце
Україна
Теги
Vogue модель Квартал 95 Краса фотосессія фотографии
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Коментарі
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Комментарии на сайте не модерированы
Кочетов Владислав
Кочетов Владислав
Что эти шмары о себе возомнили? Красавицы? Не думаю!
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Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
Тина Кароль красива , но в моем классе девочки есть и красивее
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
Колхоз с трассы
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