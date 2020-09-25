У столичному Regent Hill відбувся грандіозний фінал міжнародного конкурсу для заміжніх жінок MRS. UKRAINE INTERNATIONAL

Прима Національної Опери Катерина Кухар вручила головну корону конкурсу "Mrs. Ukraine International 2020" Вікторії Файнблат, яка в 2021-му рік у представить Україну на легендарному конкурсі "Mrs. International" в Америці.

Вікторія – український архітектор і дизайнер! Заміжня, виховує двох дітей: семирічного сина і чотирирічну доньку.

Титул Першої віце-місіс дістався Наталі Тимченко, дружині політика Сергія Тимченко.

В цілому в конкурсі взяли участь 16 найкрасивіших, соціально активних, високоосвічених, успішних жінок! Їх красу і талант оцінювали почесні члени журі: Марина Кінах, Ольга Богомолець, Вікторія Козлова, Наталія Бобровникова, Еміне Джапарова, Алекс Ленартс і Партха Сатпатхі!

Конкурсна програма включала в себе п'ять дефіле з хореографічними постановками: презентаційне, бізнес-леді дефіле - відеопрезентація учасниць, вихід в спортивному образі, вихід в стилізованих українських нарядах, а також дефіле в ексклюзивних вечірніх сукнях.

Спеціальними гостями вечора стали Наталя Могилевська та Злата Огневич.

ТОП-7 конкурсу:

1st Runner-Up Mrs. Ukraine International 2020 – Тимченко Наталія

2nd Runner-Up Mrs. Ukraine International 2020 – Маслова Вікторія

3rd Runner-Up Mrs. Ukraine International 2020 – Ерніязова Лана

4th Runner-Up Mrs. Ukraine International 2020 – Бадер Наталя

5th Runner-Up Mrs. Ukraine International 2020 – Черниш Марина

6th Runner-Up Mrs. Ukraine International 2020 – Деджіроламо Таліна

7th Runner-Up Mrs. Ukraine International 2020 – Зелінська Марія

Титул "People 's Choice Winner 2020" отримала Воропаєва Тетяна.

"Україна вже третій рік поспіль приймає у себе легендарний міжнародний конкурс краси для успішніх жінок" Mrs. International ". Я пишаюмя тим, що Mrs. International ми проводимо в Україні на найвищому рівні. І кожен раз на раді національних директорів в Амеріці, коли я звітую про високий рівень организації заходу, Україні аплодують стоячи! Я пишаюся також тим, що для багатьох українок саме доля у Mrs. Ukraine International стала відправною точкою для набуття успіху та самореалізації ", - ділиться національний директор конкурсу Яна Луцька.