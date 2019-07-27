У мережу виклали фото Олени Зеленської в купальнику

Перша леді України Олена Зеленська до обрання Володимира Зеленського президентом часто публікувала неформальні знімки з відпочинку на морі.

Зараз в її офіційному акаунті в соцмережі таких фотографій не залишилося, однак виданню "РБК-Україна" вдалося знайти дещо в архівах.

Судячи зі знімків, Зеленська була не проти зафіксувати момент відпочинку з дітьми і чоловіком на море, або попозувати в яскравому купальнику з подругою.

Олена Зеленська в яскравому купальнику з подругою Архівне фото / РБК

На всіх фото перша леді виглядає щасливою та посміхається. При цьому виглядає цілком природною без макіяжу і офіційних костюмів.

Олена Зеленська на відпочинку Архівне фото / РБК

Олена і Володимир Зеленські на відпочинку з дітьми Архівне фото / РБК

Олена Зеленська відпочинку з подругою Архівне фото / РБК

Як повідомляв OBOZREVATEL, користувачі неодноразово критикували Зеленську за вибір нарядів. Раніше її розгромили за образ, в якому вона вийшла на публіку під час візиту з президентом у Канаду.

Пізніше першу леді похвалили за вбрання на зустрічі з послом Франції в Україні Ізабель Дюмон. Нещодавно перша леді з'явилася на офіційному заході в костюмі відомого бренду, який також полюбляє дочка президента США Іванка Трамп.

Олена і Володимир Зеленські instagram / olenazelenska_official

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