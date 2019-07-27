У мережу виклали фото Олени Зеленської в купальнику

Перша леді України Олена Зеленська до обрання Володимира Зеленського президентом часто публікувала неформальні знімки з відпочинку на морі.
Зараз в її офіційному акаунті в соцмережі таких фотографій не залишилося, однак виданню "РБК-Україна" вдалося знайти дещо в архівах.
Судячи зі знімків, Зеленська була не проти зафіксувати момент відпочинку з дітьми і чоловіком на море, або попозувати в яскравому купальнику з подругою.
Олена Зеленська в яскравому купальнику з подругою
Архівне фото / РБК
На всіх фото перша леді виглядає щасливою та посміхається. При цьому виглядає цілком природною без макіяжу і офіційних костюмів.
Олена Зеленська на відпочинку
Архівне фото / РБК
Олена і Володимир Зеленські на відпочинку з дітьми
Архівне фото / РБК
Олена Зеленська відпочинку з подругою
Архівне фото / РБК
Як повідомляв OBOZREVATEL, користувачі неодноразово критикували Зеленську за вибір нарядів. Раніше її розгромили за образ, в якому вона вийшла на публіку під час візиту з президентом у Канаду.
Пізніше першу леді похвалили за вбрання на зустрічі з послом Франції в Україні Ізабель Дюмон. Нещодавно перша леді з'явилася на офіційному заході в костюмі відомого бренду, який також полюбляє дочка президента США Іванка Трамп.
Олена і Володимир Зеленські
instagram / olenazelenska_official
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