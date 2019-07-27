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У мережу виклали фото Олени Зеленської в купальнику

24.3т Читати матеріал російською

Перша леді України Олена Зеленська до обрання Володимира Зеленського президентом часто публікувала неформальні знімки з відпочинку на морі.

Зараз в її офіційному акаунті в соцмережі таких фотографій не залишилося, однак виданню "РБК-Україна" вдалося знайти дещо в архівах.

Судячи зі знімків, Зеленська була не проти зафіксувати момент відпочинку з дітьми і чоловіком на море, або попозувати в яскравому купальнику з подругою.

Олена Зеленська в яскравому купальнику з подругою

Олена Зеленська в яскравому купальнику з подругою

Архівне фото / РБК

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Як вдягається перша леді України: топ-7 образів Олени Зеленської

На всіх фото перша леді виглядає щасливою та посміхається. При цьому виглядає цілком природною без макіяжу і офіційних костюмів.

Олена Зеленська на відпочинку

Олена Зеленська на відпочинку

Архівне фото / РБК

Олена і Володимир Зеленські на відпочинку з дітьми

Олена і Володимир Зеленські на відпочинку з дітьми

Архівне фото / РБК

Олена Зеленська відпочинку з подругою

Олена Зеленська відпочинку з подругою

Архівне фото / РБК

Як повідомляв OBOZREVATEL, користувачі неодноразово критикували Зеленську за вибір нарядів. Раніше її розгромили за образ, в якому вона вийшла на публіку під час візиту з президентом у Канаду.

Пізніше першу леді похвалили за вбрання на зустрічі з послом Франції в Україні Ізабель Дюмон. Нещодавно перша леді з'явилася на офіційному заході в костюмі відомого бренду, який також полюбляє дочка президента США Іванка Трамп.

Олена і Володимир Зеленські

Олена і Володимир Зеленські

instagram / olenazelenska_official

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Особа
Олена Зеленська
Місце
Україна
Тег
Краса
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Рейт Адам
Рейт Адам
Кому это надо???)))
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Нормальная баба, нормальная семья. А к чему понты? Всё гуд. Ich respektiere ein normales Leben, in dem die Menschen ehrlich arbeiten und angemessene Löhne erhalten. Wo die Gesetze für die Menschen sind, nicht von ihnen!
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Lavrynenko Yurii, ну погавкай, погавкай...
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Khruslov Alexey, "der hund bellt und die karawane zieht weiter..."
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Интересно, если бы в сеть выложили фото Жульки Тимошенко в купальнике, Обоз комментарии бы закрыл?
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Rudenko Konstantin
Rudenko Konstantin
Khruslov Alexey, выкладывали ещё со времён сауны,но,видимо,что-то пропустил)))
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