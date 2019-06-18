"Це пи**ець": Сєдокова викликала гнів мережі вульгарним фото

Українська співачка, екс-солістка гурту "ВІА Гра" Анна Сєдокова нарвалася на критику через новий вульгарний знімок.

Вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram

Анна Сєдокова Instagram@annasedokova

фотографію, на якій позує в крихітному купальнику, виставивши на камеру сідниці.

"Напевно, щастя буває відміряно тільки певну кількість і коли ти його перебираєш, коли у тебе його занадто багато, тобі з небес кажуть – Тихіше, тихіше. У моїх навушниках грає три нових неймовірних пісні, на які я хочу зняти відео найближчим часом. Це таке пісні, які я сама багато слухаю. Це ті пісні, без яких не можу і я. Повірте, я люблю виключно кращих. Я хочу швидше тобі їх показати, але не можу", – написала вона.

За словами Сєдокової, режисер Алан Бадоєв надіслав їй готовий кліп на гучну пісню "яжемать". "І це пи**ець. Правда. Вибачте, що лаюся, але це навіть для мене різко, зухвало і нове. Скоро ... А поки, я лежу на пляжі та думаю про те, як же круто, що у мене є моя музика", – анонсувала вона.

У коментарях на неї накинулися з критикою, адже співачка показала вже все, що тільки можна, та ще й є матір'ю.

"Коли вже в одязі буде фото", "Ви любите робити вульгарні фото", "І обов'язково виставити голу д*пу. Ну повія", "Аморально", "Ну вже все показала", "І немає загадки", – накинулися користувачі.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анна Седокова нарвалась на критику за рекламу блесток для тела. Она опубликовала весьма откровенное видео у себя в Instagram, из-за чего пользователи выразили свое негодование.

Кроме того, певица возмутила пользователей сети откровенным видео. На нем она позировала в боди и прозрачных лосинах.

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