Тимошенко прийшла в Раду з новою зачіскою: фото до і після

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко вразила черговою зміною іміджу.
Так, у четвер, 29 серпня, вона з'явилася на першому засіданні Верховної Ради IX скликання з новою зачіскою. Відповідні фото були опубліковані в мережі.
Юлія Тимошенко
Фото до і після
Зазначимо, що у народного депутата було розпущене волосся і дві косички з боків.
Юлія Тимошенко
Фото: Інформатор
Юлія Тимошенко
Фото: twitter/chesno_movement
Юлія Тимошенко
Фото: twitter/chesno_movement
Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський з'явився 7 серпня на брифінгу в Києві з новою модною стрижкою.
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