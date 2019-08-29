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Тимошенко прийшла в Раду з новою зачіскою: фото до і після

13.7т Читати матеріал російською

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко вразила черговою зміною іміджу.

Так, у четвер, 29 серпня, вона з'явилася на першому засіданні Верховної Ради IX скликання з новою зачіскою. Відповідні фото були опубліковані в мережі.

Юлія Тимошенко

Юлія Тимошенко

Фото до і після

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Зазначимо, що у народного депутата було розпущене волосся і дві косички з боків.

Юлія Тимошенко

Юлія Тимошенко

Фото: Інформатор

Юлія Тимошенко

Юлія Тимошенко

Фото: twitter/chesno_movement

Юлія Тимошенко

Юлія Тимошенко

Фото: twitter/chesno_movement

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський з'явився 7 серпня на брифінгу в Києві з новою модною стрижкою.

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Особа
Юлія Тимошенко
Місце
Україна
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Хорошо, ведь единственное на что она способна это менять прически. Больше от неё нет проку.
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