Тимошенко прийшла в Раду з новою зачіскою: фото до і після

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко вразила черговою зміною іміджу.

Так, у четвер, 29 серпня, вона з'явилася на першому засіданні Верховної Ради IX скликання з новою зачіскою. Відповідні фото були опубліковані в мережі.

Юлія Тимошенко Фото до і після

Зазначимо, що у народного депутата було розпущене волосся і дві косички з боків.

Юлія Тимошенко Фото: Інформатор

Юлія Тимошенко Фото: twitter/chesno_movement

Юлія Тимошенко Фото: twitter/chesno_movement

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський з'явився 7 серпня на брифінгу в Києві з новою модною стрижкою.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.