Супермодель Кейт Мосс блиснула целюлітом в ультракороткому вбранні

Британська супермодель Кейт Мосс вийшла в світ у невдалому вбранні. На показі Saint Laurent, який днями пройшов у Нью-Йорку, Кейт з'явилася в сміливому міні.
44-річна Мосс одягла короткий комбінезон з глибоким декольте. На фото папарацці видно, що модель не може похвалитися ідеальною фігурою.
Kate arriving @ the @ysl menswear fashion show looking heavenly !! ANY KIND OF MOSSY SLANDER WILL GET YOUR A $$ BLOCKED. I've already started. If YOU HAVE NOTHING KIND / SMART TO SAY, SIMPLY STFU. In the words of @iamnaomicampbell: check your lipstick before you come talking. ❣️ # katemoss #katemossstyle #ysl #beauty #beautiful #model #newyork #saintlaurent #crown #glowup #heathybody #bodypositive @katemossagency @anthonyvaccarello
Комбінезон оголив ноги Кейт з ознаками целюліту.
Раніше OBOZREVATEL повідомив, що Кейт Мосс застукали на пляжі з молодим залицяльником . Більш того, знаменита манекенниця потрапила в об'єктив папараці топлес.