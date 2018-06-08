Супермодель Кейт Мосс блиснула целюлітом в ультракороткому вбранні

Британська супермодель Кейт Мосс вийшла в світ у невдалому вбранні. На показі Saint Laurent, який днями пройшов у Нью-Йорку, Кейт з'явилася в сміливому міні.

44-річна Мосс одягла короткий комбінезон з глибоким декольте. На фото папарацці видно, що модель не може похвалитися ідеальною фігурою.

Комбінезон оголив ноги Кейт з ознаками целюліту.

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що Кейт Мосс застукали на пляжі з молодим залицяльником . Більш того, знаменита манекенниця потрапила в об'єктив папараці топлес.