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Супермодель Кейт Мосс блиснула целюлітом в ультракороткому вбранні

1.4тЧитати новину російською

Британська супермодель Кейт Мосс вийшла в світ у невдалому вбранні. На показі Saint Laurent, який днями пройшов у Нью-Йорку, Кейт з'явилася в сміливому міні.

44-річна Мосс одягла короткий комбінезон з глибоким декольте. На фото папарацці видно, що модель не може похвалитися ідеальною фігурою.

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Комбінезон оголив ноги Кейт з ознаками целюліту.

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що Кейт Мосс застукали на пляжі з молодим залицяльником . Більш того, знаменита манекенниця потрапила в об'єктив папараці топлес.

Особа
Кейт Мосс
Місце
США
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