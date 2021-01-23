Ера бодіпозитиву добігає кінця. Що буде в тренді далі та як підготуватися

Канони краси часто швидкоплинні, оскільки тренди не можуть простоювати століттями. Колись у моді була пишнота, пізніше худоба і стандартні 90-60-90. Сьогодні ж на обкладинках більшості журналів з'являються якраз-таки "нестандартні" моделі, які далекі від ідеалу.

В ексклюзивному матеріалі для OBOZREVATEL психологиня-стилістка Уляна Ракша розповіла, як формується сприйняття краси і яким способом ті чи інші установки впливають на наше життя, а тренерка і засновниця школи схуднення Катерина Романова розповіла, чому багато брендів роблять ставки на "нестандартні" моделі. Також поділилася думкою дизайнерка Росина Трач, яка відверто розповіла, які фігури зараз у тренді.

Модельєрка Росина Трач зізналася, що раніше в модній індустрії мала перевагу худоба, зараз же в цій сфері переважає індивідуальність і несхожість з іншими.

"Сьогодні в пріоритеті здорова і максимально натуральна зовнішність, особливо якщо вона чимось унікальна і запам'ятовується. Жорсткі рамки золотих стандартів настільки вже розмилися і стерлися, а бренди підхоплюють світові тренди на тотальне прийняття себе, любов до себе, природність і бодіпозитив. Насправді дівчина з пишними формами не менш жіночна і прекрасна, і цей меседж бренди чудово доносять у маси, закликаючи не заганяти себе в рамки й шаблони, а любити такою, яка є", – розповіла модельєрка.

Крім того, Трач заявила, що для зйомок свого бренду одягу підбирає певний типаж моделей. Модельєрка звертає увагу не тільки на риси обличчя, погляд, манери, а й на те, як модель носить одяг.

"Під одне стильове рішення підходить модель із зухвалим типажем, а під інше – максимально миловидна з нальотом наївності. Повнота зараз відходить на другий план, але ні для кого не секрет, що будь-який одяг має більш виграшний вигляд на високій і стрункій моделі", – зізналася дизайнерка.

А ось тренерка Катерина Романова впевнена, що канони краси – це всього лише умовність, і вони впливають на життя тільки тих людей, які великою мірою схильні до впливу ззовні. За словами тренерки, будь-яка жінка має любити себе такою, яка вона є і не слідувати пропаганді, а прислухатися до своїх внутрішніх відчуттів. Намагатися вдосконалити своє тіло і порівнювати себе тільки з найкращою версією себе.

Крім того, Романова заявила, що тренд на бодіпозитив скоро покине модний п'єдестал.

Вона уточнила, що бренди роблять ставки на "нестандартних" моделей для того, щоб розширити ринок і отримати в підсумку чималі гроші. Також тренерка розповіла, чому з'явився термін бодіпозитив і що він несе за собою.

"Термін бодіпозитив спочатку був створений для людей із вродженими чи набутими дефектами тіла для того, щоб у них побачили таких самих нормальних людей, які живуть таким же повноцінним життям, як і всі інші. Стосовно духовної краси: "Наше тіло – це наш храм", – пояснила Романова.

Психологиня Уляна Ракша розповіла, що будь-яке сприйняття тієї чи іншої сфери формується в ранньому дитинстві. Це стосується не тільки канонів краси, а й поглядів на сексуальну орієнтацію, і на представників інших національностей.

"Якщо дитині із самого дитинства показувати й пояснювати різні прояви краси, і це будуть не крайності, то і поняття в неї сформується широке", – пояснила психологиня.

Крім того, Уляна зізналася, що тренд на натуральність і щирість популярний не тільки в модній індустрії, а й в соціальних мережах і медіа. Багато хто відмовився від використання фотошопу та інших фільтрів, які спотворюють реальну красу.

"Зараз глобальний тренд – за чистоту, натуральність і щирість. Люди у такий спосіб приходять до думки про те, що будь-яка вага, будь-яка форма, релігія – індивідуальна. Суспільство навчає приймати що-небудь, хоч би яким воно не було, не думати крайнощами", – каже Ракша.

Також дівчина заявила, що багато дизайнерів і брендів використовують нестандартних моделей через те, що купують їхній одяг звичайні люди. І коли людина бачить річ, яка їй подобається на моделі (схожа на неї), виникає набагато більше довіри до бренду, і відповідно, вона захоче придбати цей товар.

"У покупця не виникає почуття неповноцінності, що він не має такий вигляд, як ця стандартна модель. Бренди, які запрошують до себе нестандартних моделей, тільки виграють, тому що вони зможуть покрити ширшу цільову аудиторію", – розповіла Уляна.

Психологиня впевнена, що тренд на природність і нетипову красу сприятливо вплине на людей, особливо з боку психології. Так, за словами Ракши, зменшаться проблеми із суїцидами, з розладом харчової поведінки та анорексії.

"Моя думка як стилістки, так і психологині – такі зміни в суспільстві вкрай сприятливі. Тому що ідеалізація людини дуже згубно впливає як на окрему особистість, так і на суспільство загалом. Раніше дуже багато було проблем із суїцидами, зокрема серед підлітків, ці стандартні призводили до анорексії або до різних розладів харчової поведінки (РПП). Тренд не на бодіпозитив, а на прийняття будь-якої людини в будь-яких параметрах сприятливо вплине на суспільство і на кожного індивіда і призведе, можливо, до якогось усвідомленого споживання та існування", – говорила в інтерв'ю Уляна.

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