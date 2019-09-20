"Стало ще гірше": невиліковно хвора Кардаш`ян показала вражене хворобою обличчя

Американська зірка, учасниця реаліті-шоу "Сімейство Кардаш'ян" Кім Кардаш'ян -Уест показала шанувальникам обличчя без макіяжу, уражене псоріазом.

Відповідний знімок оприлюднив проект про красу і здоров'я Poosh в Instagram. Кім робила селфі таким чином, щоб були помітні червоні плями по всьому обличчю.

Кім Кардаш'ян instagram / kimkardashian

"Якщо у вас почався псоріаз, ви не повинні дозволити йому зруйнувати ваше життя", – прокоментувала вона.

У коментарі для Poosh, який запустила сестра Кортні, Кардаш'ян розповіла, що вперше зіткнулася з захворюванням багато років тому через ускладнення застуди. Незважаючи на те, що їй вдавалося позбавлятися запалень, недуга все одно постійно поверталася.

Кім Кардаш'ян показала обличчя, уражене псоріазом instagram / poosh

Кім спочатку дуже соромилася проявів псоріазу, але в якийсь момент зрозуміла, що немає сенсу приховувати його.

"На початку цього року все стало ще гірше. Плями покрили моє обличчя і більшу частину тіла. Але після стількох років я дійсно навчилася з цим жити", – додала Кім.

Кім Кардаш'ян без макіяжу instagram / kimkardashian

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кардаш'ян давно розповіла шанувальникам про своє захворювання. У лютому 2019 року вона показала, як плями з'явилися у неї по всьому тілу.

Псоріаз вразив усе тіло Кардаш'ян

У березні вона заявила, що потрібно серйозно зайнятися лікуванням, тому що приховувати псоріаз вже не виходить. Проблема зі шкірою надихнула Кім створити лінію косметики для ніг, яка дозволяє приховати недоліки також, як і на обличчі.

До осені ситуація зі здоров'ям зірки ускладнилася. У вересні в новій серії реаліті-шоу Кім зі сльозами на очах розповіла, що у неї знайшли дві невиліковні хвороби – червоний вовчак та ревматоїдний артрит.

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