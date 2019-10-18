"Стала нереальною красунею!" Пугачова розбурхала шанувальників зовнішнім виглядом

Примадонна Алла Пугачова порадувала шанувальників новим селфі, показавши обличчя крупним планом.

На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала чорно-білий кадр, на якому позує з яскравим макіяжем та з об'ємною зачіскою.

"31 жовтня стартує акція "Алла Пугачова. Той самий концерт" у кінотеатрах Росії. Починаємо з Далекого Сходу та закінчуємо в Москві. Вам, які хотіли б, але не змогли потрапити на концерт, присвячую. Якщо хоч щось залишиться у ваших серцях, то більшої нагороди я й не хочу" , – підписала примадонна.

Знаменитості, такі як Сергій Лазарєв, Анастасія Волочкова, Філіп Кіркоров і Олександр Ревва із захопленням сприйняли новину про показ ювілейного концерту Алли Борисівни. Решта шанувальників прокоментувала зовнішній вигляд Пугачової.

"Шикарна жінка, прекрасна співачка", "Крута фоточка", "Скільки ботоксу в ній", "Алла стала нереальною красунею", "Алла Борисівна, ви богиня", – відреагували шанувальники.

Алла Пугачова і Максим Галкін instagram / maxgalkinru

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Пугачову зняв невідомий хлопчик в Московському планетарії, де зірка проводила час разом із сином Гаррі. Шанувальників налякав її зовнішній вигляд.

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