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18 жовтня • оновлено в 16:21
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"Стала нереальною красунею!" Пугачова розбурхала шанувальників зовнішнім виглядом

1.7т Читати матеріал російською

Примадонна Алла Пугачова порадувала шанувальників новим селфі, показавши обличчя крупним планом.

На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала чорно-білий кадр, на якому позує з яскравим макіяжем та з об'ємною зачіскою.

"31 жовтня стартує акція "Алла Пугачова. Той самий концерт" у кінотеатрах Росії. Починаємо з Далекого Сходу та закінчуємо в Москві. Вам, які хотіли б, але не змогли потрапити на концерт, присвячую. Якщо хоч щось залишиться у ваших серцях, то більшої нагороди я й не хочу" , – підписала примадонна.

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Знаменитості, такі як Сергій Лазарєв, Анастасія Волочкова, Філіп Кіркоров і Олександр Ревва із захопленням сприйняли новину про показ ювілейного концерту Алли Борисівни. Решта шанувальників прокоментувала зовнішній вигляд Пугачової.

"Шикарна жінка, прекрасна співачка", "Крута фоточка", "Скільки ботоксу в ній", "Алла стала нереальною красунею", "Алла Борисівна, ви богиня", – відреагували шанувальники.

"Стала нереальною красунею!" Пугачова розбурхала шанувальників зовнішнім виглядом
"Стала нереальною красунею!" Пугачова розбурхала шанувальників зовнішнім виглядом
"Стала нереальною красунею!" Пугачова розбурхала шанувальників зовнішнім виглядом
"Стала нереальною красунею!" Пугачова розбурхала шанувальників зовнішнім виглядом
"Стала нереальною красунею!" Пугачова розбурхала шанувальників зовнішнім виглядом
"Стала нереальною красунею!" Пугачова розбурхала шанувальників зовнішнім виглядом

Алла Пугачова і Максим Галкін

Алла Пугачова і Максим Галкін

instagram / maxgalkinru

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Пугачову зняв невідомий хлопчик в Московському планетарії, де зірка проводила час разом із сином Гаррі. Шанувальників налякав її зовнішній вигляд.

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Особа
Алла Пугачова
Місце
Росія
Теги
шоу-бизнес Краса
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