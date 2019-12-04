"Шалена!" Кароль спокусила шанувальників кокетливим кадром

Українська співачка Тіна Кароль порадувала численних шанувальників новим яскравим знімком.
Колаж із трьох фотографій вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, викликавши масу захоплених відгуків фоловерів.
Зокрема, Кароль кокетливо позувала у спокусливій сріблястій сукні, показавши гарні ноги. На фото зірка ефектно скидає босоніжки на шпильках.
Тіна Кароль у спокусливій сукні
instagram / tina_karol
Шанувальники були в захваті від яскравого фото. У коментарях написали, що Кароль виглядає чудово у цьому вбранні, а акцент на взутті у багатьох викликав асоціації з попелюшкою.
"Кокетка", "Попелюшка", "Красуня", "Від посмішки твоєї, станет всім світліше", "Шалена", – написали фоловери.
Тіна Кароль у сріблястій сукні
instagram / tina_karol
Тіна Кароль
instagram / tina_karol
Тіна Кароль – спокусливий образ
instagram / tina_karol
Тінка Кароль показала розкішну ногу
instagram / tina_karol
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тіна Кароль позувала у чорному купальнику, буквально підірвавши мережу пристрасним фото.
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