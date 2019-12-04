"Шалена!" Кароль спокусила шанувальників кокетливим кадром

Українська співачка Тіна Кароль порадувала численних шанувальників новим яскравим знімком.

Колаж із трьох фотографій вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, викликавши масу захоплених відгуків фоловерів.

Зокрема, Кароль кокетливо позувала у спокусливій сріблястій сукні, показавши гарні ноги. На фото зірка ефектно скидає босоніжки на шпильках.

Тіна Кароль у спокусливій сукні instagram / tina_karol

Шанувальники були в захваті від яскравого фото. У коментарях написали, що Кароль виглядає чудово у цьому вбранні, а акцент на взутті у багатьох викликав асоціації з попелюшкою.

"Кокетка", "Попелюшка", "Красуня", "Від посмішки твоєї, станет всім світліше", "Шалена", – написали фоловери.

Тіна Кароль у сріблястій сукні instagram / tina_karol

Тіна Кароль instagram / tina_karol

Тіна Кароль – спокусливий образ instagram / tina_karol

Тінка Кароль показала розкішну ногу instagram / tina_karol

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тіна Кароль позувала у чорному купальнику, буквально підірвавши мережу пристрасним фото.

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