|Lady
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на на 1 000 грн від мережі парфумерних магазинів Взяти участь
Приз
Реєстрація
ШоуКияни

/Краса

Сестри Дженнер похвалилися оголеними тілами у гарячій фотосесії

2.4тЧитати матеріал російською

Кайлі і Кендалл Дженнер знялися в гарячій фотосесії, представивши нову колекцію купальників бренду Kendall & Kylie.

Один зі знімків опублікований в офіційному Instagram-каналі компанії, де анонсований випуск нової колекції.

"Літо починається, купуйте нашу нову колекцію купальників за посиланням", – ідеться в описі до фото.

Новини
Кардаш'ян у прозорій білизні викликала фурор у мережі: пікантні фото

Summer starts now 🔥 shop our latest swim collection now @ardene link in bio #kendallandkylieardene

Допіс, Поширення Kendall + Kylie (@kendallandkylie)

Фотографом виступила українка Саша Самсонова, яку Кендалл вказала в своєму акаунті. Вона співпрацює з сімейством Кардаш'ян-Дженнер і часто публікує у себе гарячі знімки дівчат.

Сестри Дженнер похвалилися оголеними тілами у гарячій фотосесії
Сестри Дженнер похвалилися оголеними тілами у гарячій фотосесії
Сестри Дженнер похвалилися оголеними тілами у гарячій фотосесії
Сестри Дженнер похвалилися оголеними тілами у гарячій фотосесії

i do my own stunts

Допіс, Поширення Kendall (@kendalljenner)

i'll drive

Допіс, Поширення Kendall (@kendalljenner)

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно сестри Кардаш'ян-Дженнер порадували фанів спільною фотосесією в білизні.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Особи
Кайлі ДженнерКендалл Дженнер
Тег
шоу-бизнес
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
10
0
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки