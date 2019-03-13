Сестри Дженнер похвалилися оголеними тілами у гарячій фотосесії

Кайлі і Кендалл Дженнер знялися в гарячій фотосесії, представивши нову колекцію купальників бренду Kendall & Kylie.

Один зі знімків опублікований в офіційному Instagram-каналі компанії, де анонсований випуск нової колекції.

"Літо починається, купуйте нашу нову колекцію купальників за посиланням", – ідеться в описі до фото.

Фотографом виступила українка Саша Самсонова, яку Кендалл вказала в своєму акаунті. Вона співпрацює з сімейством Кардаш'ян-Дженнер і часто публікує у себе гарячі знімки дівчат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно сестри Кардаш'ян-Дженнер порадували фанів спільною фотосесією в білизні.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся