Що потрібно їсти жінкам після 50 років: найкорисніші продукти

З віком все частіше необхідно приділяти увагу своєму здоров'ю, а особливо харчуванню. Так, після 50 років деякі продукти будуть дуже корисними для вашого організму.

Серед них є і різні види горіхів, і звичні всім овочі, пише "Рамблер".

Речовини, які містяться в цьому коренеплоді, здатні знизити артеріальний тиск і розширити судини. Крім того, він позитивно впливає на роботу мозку, здоров'я серця та енергію.

Після 50 років вживання яєць допомагає захистити здоров'я мозку і зберегти когнітивні функції. Також цей продукт є джерелом білка, необхідного для підтримки м'язової маси.

Цей продукт допомагає зберегти молодість і красу шкіри. У насінні соняшнику багато вітаміну Е та С, які допомагають боротися з вільними радикалами – головною причиною старіння.

Ці овочі здатні захищати шкіру від пошкоджень і передчасних зморшок.

З'їдаючи щодня кілька горіхів пекан, можна знизити ризик розвитку хвороб серця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, названо продукти, які знищують жіноче здоров'я та красу.