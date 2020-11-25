Що потрібно їсти жінкам після 50 років: найкорисніші продукти
З віком все частіше необхідно приділяти увагу своєму здоров'ю, а особливо харчуванню. Так, після 50 років деякі продукти будуть дуже корисними для вашого організму.
Серед них є і різні види горіхів, і звичні всім овочі, пише "Рамблер".
Речовини, які містяться в цьому коренеплоді, здатні знизити артеріальний тиск і розширити судини. Крім того, він позитивно впливає на роботу мозку, здоров'я серця та енергію.Яйця
Після 50 років вживання яєць допомагає захистити здоров'я мозку і зберегти когнітивні функції. Також цей продукт є джерелом білка, необхідного для підтримки м'язової маси.
Цей продукт допомагає зберегти молодість і красу шкіри. У насінні соняшнику багато вітаміну Е та С, які допомагають боротися з вільними радикалами – головною причиною старіння.Помідори
Ці овочі здатні захищати шкіру від пошкоджень і передчасних зморшок.Горіхи пекан
З'їдаючи щодня кілька горіхів пекан, можна знизити ризик розвитку хвороб серця.
Як повідомляв OBOZREVATEL, названо продукти, які знищують жіноче здоров'я та красу.