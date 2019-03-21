Розкрито секрет продовження молодості: що потрібно робити

Вчені заявили, що народження дитини може уповільнити старіння жінки. Дослідники говорять, що результати можуть бути пов'язані з підвищенням рівня естрогену під час вагітності, який діє як антиоксидант, що захищає клітини від ушкоджень.

Так, в дослідженні Університету Саймона Фрейзера в Канаді було вивчено 75 жінок, пише Daily Mail.

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Вчені виявили, що жінки, які народили більше дітей, мали більш довгі тіломіри - захисні наконечники частинки в кінці кожного кола ДНК, які вказують на старіння клітин.

pexels.com

Як раніше писав OBOZREVATEL, після 30 років людям потрібно дотримуватися особливого режиму харчування і виключити продукти, що містять велику кількість цукру. Для того, щоб вікові зміни не так сильно позначалися на організмі, потрібно відмовитися від тістечок і цукерок, а замість них їсти чорний шоколад, фрукти і ягоди.

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