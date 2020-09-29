Розкрито секрет догляду за волоссям Вікторії Бекхем

Юля Ухіна
Юля Ухіна
Краса
3,4 т.
Вікторія Бекхем

Перукар британської співачки та дизайнерки Вікторії Бекхем Джейсон Колльєр розкрив секрет здорового та блискучого волосся знаменитості.

Подробицями він поділився з виданням Harper`s Bazaar. Джейсон назвав таємним інгредієнтом, яким користується Вікторія для краси шевелюри, – колаген.

"Колаген може діяти як антиоксидант, щоб боротися з пошкодженням клітин. Оскільки дослідження показують, що пошкодження вільними радикалами клітин, які виробляють колір волосся, може бути однією з причин раннього посивіння", – говорить Колльєр.

Вікторія Бекхем. self.com

Колаген – це найпоширеніший білок в нашому організмі, який грає важливу роль в зміцненні сполучних тканин. Він виробляється природним шляхом, але з віком здатність виробляти його знижується – одна з причин, через яку на шкірі з'являються зморшки, а волосся стає більш тьмяним.

Зірковий перукар рекомендує при догляді за волоссям використовувати засоби з колагеном в складі. Це допоможе зберегти здоров'я волосся надовго після, наприклад, стрижки.

Вікторія Бекхем. lanotta.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше британська співачка та дизайнерка Вікторія Бекхем розкрила свій секрет краси.

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