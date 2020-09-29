Розкрито секрет догляду за волоссям Вікторії Бекхем

Перукар британської співачки та дизайнерки Вікторії Бекхем Джейсон Колльєр розкрив секрет здорового та блискучого волосся знаменитості.

Подробицями він поділився з виданням Harper`s Bazaar. Джейсон назвав таємним інгредієнтом, яким користується Вікторія для краси шевелюри, – колаген.

"Колаген може діяти як антиоксидант, щоб боротися з пошкодженням клітин. Оскільки дослідження показують, що пошкодження вільними радикалами клітин, які виробляють колір волосся, може бути однією з причин раннього посивіння", – говорить Колльєр.

Колаген – це найпоширеніший білок в нашому організмі, який грає важливу роль в зміцненні сполучних тканин. Він виробляється природним шляхом, але з віком здатність виробляти його знижується – одна з причин, через яку на шкірі з'являються зморшки, а волосся стає більш тьмяним.

Зірковий перукар рекомендує при догляді за волоссям використовувати засоби з колагеном в складі. Це допоможе зберегти здоров'я волосся надовго після, наприклад, стрижки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше британська співачка та дизайнерка Вікторія Бекхем розкрила свій секрет краси.