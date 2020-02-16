П'ять звичних правил гігієни, від яких потрібно відмовитися

Від деяких звичних правил особистої гігієни, які більшість людей виконують щодня, слід відмовитися, так як вони можуть нашкодити здоров'ю.

Так, Рамблер назвав п'ять "здорових" звичок, які варто припинити робити вже сьогодні.

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Пілінг

Пілінг – корисна процедура, яка допомагає видалити верхній ороговілий шар шкіри. Однак, якщо робити пілінг дуже часто, то можна зняти захисний шар зі шкіри, що може негативно позначитися на здоров'ї. Таку процедуру можна проводити не частіше двох разів на тиждень.

Часто приймати душ

Гаряча вода разом з гелем змиває зі шкіри захисний жировий шар, що захищає від інфекцій. Тому не рекомендується приймати душ кілька разів на день і занадто довго.

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Сушити руки за допомогою електросушарки

Електросушарки розміщені в більшості туалетних кімнат у громадських місцях. Однак такі апарати не тільки пересушують шкіру на руках, а й поширюють бактерії, які залишилися на руках, по всьому приміщенню. Краще замінити на паперові рушники.

Використання антибактеріального мила

Експерти зазначають, що звичайне мило не менш ефективне, ніж антибактеріальне. Тому використовувати останнє немає гострої необхідності. До того ж, до його складу входить триклозан, який офіційно обмежений в деяких країнах.

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Ретельно мити вуха кожного дня

Ретельно очищувати вуха кожного дня не варто, особливо з використанням ватної палички – можна пошкодити барабанну перетинку. Краще капнути у вухо краплю мінерального масла для розм'якшення сірки, після чого промити вухо і витерти рушником.

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