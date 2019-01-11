Популярна російська актриса в 45 років стала мамою в п'ятий раз

Популярна російська актриса Марія Порошина в 45 років стала матір'ю вже в п'ятий раз.

Як повідомляє видання "7 Днів", цього разу артистці пощастило вперше народити сина, правда з ім'ям вона поки не визначилася.

"Я щаслива: все пройшло нормально, почуваю себе добре, як і мій синочок", — розповіла Порошина в коментарі журналістам.

У неї вже є чотири дочки. Старша, 22-річна Поліна (від російського актора Гоші Куценка) закінчила театральний інститут і стала актрисою. Ще трьох дочок Порошина народила в шлюбі з актором Іллею Древновим: Серафиму (13 років), Аграфену (майже 9) і Глафіру (4 роки).

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Новонароджений син актриси з'явився на світ у Москві з ідеальними параметрами: зріст 52 см, вага 3560. До останніх днів вагітності актриса вела активний спосіб життя. З молодшими доньками вона відвідала кілька новорічних і театральних вистав. "Хочу встигнути зробити побільше, поки є час", — розповідала Порошина.

Уточнюється, що артистка уважно стежила за своєю вагою, тому що після вагітності важко скидати зайві кілограми, щоб прийти в нормальний стан. Ще влітку 2018 року Марія знімалася на пляжі в купальнику, а восени догравала антрепризні спектаклі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно дублерша актриси Емілії Кларк в серіалі "Гра престолів" Рози Мак, яка вийшла заміж на 9-й день знайомства, народила свого первістка.

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