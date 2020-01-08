Перестаньте так фарбуватися! 5 звичок в макіяжі, які старять

Багато жінок роблять макіяж кожен день, але при цьому допускають безліч помилок, які в результаті позначаються на їх зовнішньому вигляді.

Наносячи косметику в неправильній послідовності або неправильно підбираючи відтінки можна візуально додати собі віку, пише Cosmopolitan.

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Надлишок пудри

Якщо трохи переборщити з пудрою, обличчя матиме вигляд маски, стане втомленим і млявим. Воно стає однотонним і через це виглядає значно старше.

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Відмова від мерехтливих тіней

Тіні з мерехтливою текстурою добре відбивають світло, візуально відкриваючи погляд і відволікаючи увагу від темних кіл під очима.

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Неправильне нанесення рум'ян

Якщо при нанесенні рум'ян втягувати щоки, щоб визначити, куди саме їх наносити обличчя стає візуально більш дорослим і змарнілим.

Любов до темних помад

Темні помади візуально зменшують губи. З віком вони і так втрачають природний обсяг, і тому обличчя виглядає ще більш дорослим.

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Стрілки "вниз"

Стрілка, яка трохи виходять за зовнішні межі кінчиком освіжає обличчя і робить його більш молодим, тому варто раз і назавжди запам'ятати одне правило: стрілки повинні "тягнутися" вгору, а не вниз.

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