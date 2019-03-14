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/Краса

Осунувся і посивів: папараці зняли постарілого Бреда Пітта в Парижі

1.3тЧитати матеріал російською

Знаменитого голлівудського актора, екс-чоловіка Анджеліни Джолі Бреда Пітта спіймали папараці під час світського виходу в Парижі.

Так, культова зірка кіно вразив публіку постарілим зовнішнім виглядом. Зокрема, Пітт помітно схуд, його обличчя осунулося, а волосся і борода посивіли. OBOZREVATEL пропонує подивитися, як виглядає зараз всесвітньо відомий актор.

Бред потрапив в об'єктиви папараці у французькій столиці, коли виходив з Музею сучасного мистецтва, де проходить виставка скульптора Томаса Хаусаго "Майже людина". Актора супроводжував сам скульптор Хуасаго.

Постарілий Бред Пітт

Постарілий Бред Пітт

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Бред помітно схуд, відростив трохи волосся і сиву бороду. Він був одягнений у все чорне: пальто, джемпер, штани і улюблену кепку. На обличчі актора були сонцезахисні окуляри.

Постарілий Бред Пітт

Постарілий Бред Пітт

Постарілий Бред Пітт

Постарілий Бред Пітт

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Відзначимо, кілька місяців тому, в грудні 2018-го, Бреду Пітту виповнилося 55 років, але у багатьох він досі асоціюється з найяскравішим красунчиком Голлівуду. Пропонуємо згадати, як він виглядав раніше:

# 52 Thanks for all the support and affection over the years my AMAZING fans ❤🎉🎂

Публікація від Brad Pitt ️️️ (@bradpittoficial)

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі з'явилася інформація, що знаменитий голлівудський актор Бред Пітт закрутив роман з актрисою Шарліз Терон.

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Особа
Бред Пітт
Тег
Голливуд
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