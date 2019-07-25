"Одного віку з Галкіним": Пугачова розбурхала шанувальників стрункими ногами у коротких шортах

Примадонна російської естради Алла Пугачова викликала захват серед шанувальників стрункими ногами в коротких шортах.

Відповідний знімок опублікували Dnevniki znamenitostey в Instagram, викликавши бурю емоцій серед користувачів мережі.

На знімку Алла Борисівна позувала зі своїм чоловіком, шоуменом Максимом Галкіним. Обидва вибрали білі елементи одягу. Пугачова обрала кросівки, шорти і кардиган в тон, а акцент зробила на картатій сорочці. У той час, як Галкін позував у білих брюках, кросівках і синій футболці.

Алла Пугачова в шортах і Максим Галкін instagram / dnevniki_znamenitostey

"Молодчина, Алла Борисівна! Так тримати! Приголомшлива жінка і співачка", "Зрівнялися за віком", "Мені б таку фігуру в 35", "Стильно", "Красава", "Молодець! Так тримати", – написали шанувальники.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Галкін зняв п'яних Пугачову і Вайкуле після завершення фестивалю "Рандеву".

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