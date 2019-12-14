Головна Новини
14 грудня • оновлено в 16:25
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Краса

"Не змінюється": Собчак у відвертій сукні викликала ажіотаж

998
Читати матеріал російською

Російська телеведуча Ксенія Собчак, яку запідозрили у вагітності, викликала ажіотаж стильним образом.

Зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram фотографію, на якій позує у відвертій золотистій сукні.

Ксенія Собчак

Ксенія Собчак

instagram / xenia_sobchak

"Як молоді ми були", – написала вона, натякнувши, що це старе фото.

Ксенія Собчак у відвертій сукні

Ксенія Собчак у відвертій сукні

instagram / xenia_sobchak

Користувачі були в захваті від нової фотографії Ксенії Собчак. Багатьом сподобався відвертий і водночас святковий образ телеведучої.

"Вогонь дівчина", "Схожа на Волочкову", "Кльова сукня", "Яка гарнюня, вогонь", "Суперская", "Ксенія, ви не змінюєтеся", – написали фоловери.

"Не змінюється": Собчак у відвертій сукні викликала ажіотаж
"Не змінюється": Собчак у відвертій сукні викликала ажіотаж
"Не змінюється": Собчак у відвертій сукні викликала ажіотаж

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Собчак спантеличила іншою модною зйомкою. Вона вибрала чорну вечірню сукню-максі, доповнивши лук панчохами в сітку і спортивними білими черевиками. Ногу поставила на бочку та провела рукою з димовою шашкою, створивши відчуття містики.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Дмитро Гриневич
Особа
Ксенія Собчак
Місце
Росія
Теги
фотографии фотосессія шоу-бизнес
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
4
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
Интересно, а у нее рот закрывается? Сколько встречал ее фотографий всегда видно верхние зубы.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини для Lady

Топпублікації

Топблоги