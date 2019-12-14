"Не змінюється": Собчак у відвертій сукні викликала ажіотаж

Російська телеведуча Ксенія Собчак, яку запідозрили у вагітності, викликала ажіотаж стильним образом.
Зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram фотографію, на якій позує у відвертій золотистій сукні.
Ксенія Собчак
instagram / xenia_sobchak
"Як молоді ми були", – написала вона, натякнувши, що це старе фото.
Ксенія Собчак у відвертій сукні
instagram / xenia_sobchak
Користувачі були в захваті від нової фотографії Ксенії Собчак. Багатьом сподобався відвертий і водночас святковий образ телеведучої.
"Вогонь дівчина", "Схожа на Волочкову", "Кльова сукня", "Яка гарнюня, вогонь", "Суперская", "Ксенія, ви не змінюєтеся", – написали фоловери.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Собчак спантеличила іншою модною зйомкою. Вона вибрала чорну вечірню сукню-максі, доповнивши лук панчохами в сітку і спортивними білими черевиками. Ногу поставила на бочку та провела рукою з димовою шашкою, створивши відчуття містики.
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