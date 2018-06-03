Названо головні тренди літнього манікюру-2018: фото прикладів

Команда українських майстрів з манікюру представили своє бачення головних трендів літнього манікюру на сезон-2018.

Проаналізувавши світові тенденції, топові майстра б'юті-мережі Backstage розробили унікальні дизайни для всієї колекції. Про це виданню OBOZREVATEL повідомила прес-служба салонів.

Серед головних трендів - манікюр, який наноситься за допомогою спеціальної фольги, художні мазки, геометричні малюнки і багато іншого.

Фольга

Фольга в манікюрі з настанням спекотних літніх днів тільки набирає популярність. Вона додає текстуру, дає стильний металевий блиск і дозволяє міксувати її з безліччю різних дизайнів. Фольгою можна вигідно замінити стрази, від яких в цьому сезоні краще відмовитися.

Backstage Beauty Salons

Художні мазки

Ніжні акварельні мазки дуже стильно виглядають на коротких нігтях і однозначно будуть в тренді ще довго. Цей дизайн винайдений в 70-х роках минулого століття, але саме цього літа він стане як ніколи актуальним.

Backstage Beauty Salons

Геометрія і абстракція

У цьому сезоні будуть у тренді як прості лінії в дусі мінімалізму, так і складні абстракції. Мінімалізм традиційно вигідно виглядає на нюдових відтінках, а ось абстракція вигідно підкреслює інший модний тренд - фольгу.

Backstage Beauty Salons

Нюд

Світлі натуральні відтінки актуальні завжди. Влітку їх можна підкреслити тематичними малюнками на одному пальці. До речі, темні відтінки і навіть чорний також будуть доречні влітку, незважаючи на велику кількість яскравих кольорів навколо.

Backstage Beauty Salons

Аерографія

Дизайн, виконаний за допомогою аерографа, має безліч варіантів. З його допомогою можна зробити градієнт з декількох відтінків, а також лінії і клітинкии, які будуть актуальні найближчим часом.

Backstage Beauty Salons

Раніше OBOZREVATEL публікував підбірку яскравих ідей манікюру для тих, хто ще не знайшов свій ідеальний образ.