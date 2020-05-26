Названий головний продукт, який псує шкіру

Голлівудський дерматолог Нігма Таліб стверджує, що існує зв'язок між появою акне (вугрової хвороби) у дорослих і наявністю в раціоні молока.

Таліб впевнена: прибравши з раціону групу певних продуктів (цукор, алкоголь, молочні продукти), можна поліпшити стан шкіри, пише Cosmopolitan.

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Дослідження показали, що гормони, що містяться в молоці і, особливо, в знежиреному молоці, провокують появу прищів на обличчі. Результати дослідження, проведеного в Гарвардському університеті говорять про те, що відмова від молока на місяць змінює стан шкіри.

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Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що експерти в області здорового харчування склали список з 5 продуктів, які слід уникати після 30-ти років.

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