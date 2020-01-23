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23 січня • оновлено в 13:52
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Найкрасивіша жінка в світі засвітила голі груди: гаряче фото

2.4т
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Американська модель Белла Хадід, яку визнали найкрасивішою жінкою в світі, знову порадувала шанувальників спокусливим знімком.

Гарячим кадром зірка поділилася в своїх Instagram-stories.

Белла Хадід

Белла Хадід

Instagram @bellahadid

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Найкрасивіша жінка в світі повністю оголила ідеальне тіло: пікантні фото

На фотографії 23-річна Хадід позує перед великим дзеркалом в одних лише джинсах. Оголені груди Белла прикриває рукою.

Белла Хадід

Белла Хадід

Instagram @bellahadid

Примітно, що останнім часом модель часто ділиться в соцмережах провокаційними кадрами, на яких демонструє струнку фігуру і спокусливі форми.

Белла Хадід

Белла Хадід

Instagram @bellahadid

Белла Хадід

Белла Хадід

Instagram @bellahadid

Белла Хадід

Белла Хадід

Instagram @bellahadid

Белла Хадід

Белла Хадід

Instagram @bellahadid

Белла Хадід

Белла Хадід

Instagram @bellahadid

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Белла Хадід стала головною зіркою показу французького модного будинку Alexandre Vauthier. На подіумі Хадід з'явилася в сміливому образі – білому брючному костюмі.

Однак головним акцентом наряду став піджак, який Белла наділа на голе тіло. Він ледь прикривав оголені груди моделі.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Автор
Анна Міхно
Особа
Белла Хадід
Місце
США
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Коментарі
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4
Цікаво
2
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Комментарии на сайте не модерированы
Dell Alex
Dell Alex
Что ж она такая страшная?
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