Найкрасивіша жінка в світі засвітила голі груди: гаряче фото

Американська модель Белла Хадід, яку визнали найкрасивішою жінкою в світі, знову порадувала шанувальників спокусливим знімком.
Гарячим кадром зірка поділилася в своїх Instagram-stories.
Белла Хадід
Instagram @bellahadid
На фотографії 23-річна Хадід позує перед великим дзеркалом в одних лише джинсах. Оголені груди Белла прикриває рукою.
Белла Хадід
Instagram @bellahadid
Примітно, що останнім часом модель часто ділиться в соцмережах провокаційними кадрами, на яких демонструє струнку фігуру і спокусливі форми.
Белла Хадід
Instagram @bellahadid
Белла Хадід
Instagram @bellahadid
Белла Хадід
Instagram @bellahadid
Белла Хадід
Instagram @bellahadid
Белла Хадід
Instagram @bellahadid
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Белла Хадід стала головною зіркою показу французького модного будинку Alexandre Vauthier. На подіумі Хадід з'явилася в сміливому образі – білому брючному костюмі.
Однак головним акцентом наряду став піджак, який Белла наділа на голе тіло. Він ледь прикривав оголені груди моделі.
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