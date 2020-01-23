Найкрасивіша жінка в світі засвітила голі груди: гаряче фото

Американська модель Белла Хадід, яку визнали найкрасивішою жінкою в світі, знову порадувала шанувальників спокусливим знімком.

Гарячим кадром зірка поділилася в своїх Instagram-stories.

Белла Хадід Instagram @bellahadid

На фотографії 23-річна Хадід позує перед великим дзеркалом в одних лише джинсах. Оголені груди Белла прикриває рукою.

Белла Хадід Instagram @bellahadid

Примітно, що останнім часом модель часто ділиться в соцмережах провокаційними кадрами, на яких демонструє струнку фігуру і спокусливі форми.

Белла Хадід Instagram @bellahadid

Белла Хадід Instagram @bellahadid

Белла Хадід Instagram @bellahadid

Белла Хадід Instagram @bellahadid

Белла Хадід Instagram @bellahadid

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Белла Хадід стала головною зіркою показу французького модного будинку Alexandre Vauthier. На подіумі Хадід з'явилася в сміливому образі – білому брючному костюмі.

Однак головним акцентом наряду став піджак, який Белла наділа на голе тіло. Він ледь прикривав оголені груди моделі.

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