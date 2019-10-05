"Найкрасивіша!" Дружина Зеленського вразила українців неймовірним образом

Перша леді України Олена Зеленська захопила мережу елегантним образом, у якому вона з'явилася на зустрічі з фіналістами конкурсів "Учитель року – 2019" і Global Teacher Prize Ukraine 2019.

Фото із заходу з'явилися на сторінці дружини українського глави в Instagram, а також на сайті Офісу президента.

"Я б дуже хотіла, щоб наші діти знайшли свого вчителя, людину, що навчить їх вчитись та чиї моральні принципи вони наслідуватимуть. Викладачі, з якими ми мали змогу спілкуватись сьогодні – саме з таких", – поділилася враженнями Зеленська.

Олена і Володимир Зеленські Соцмережі

Вона вийшла в світ в бежевій блузі з дрібним синім принтом і чорних класичних штанах.

Користувачі мережі прийшли в захват від нового образу першої леді. Вони засипали її компліментами.

president.gov.ua

instagram.com/olenazelenska_official

"Перша леді України – найкрасивіша", – зазначив один із коментаторів.

instagram.com/olenazelenska_official

instagram.com/olenazelenska_official

president.gov.ua

president.gov.ua

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Скріншот

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Скріншот

Скріншот

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленська вразила користувачів своїм образом, коли прибула в США з президентом. В аеропорту її помітили в бежевому брючному костюмі. А на зустрічі з представниками української діаспори перша леді з`явилася в чорних класичних штанах і рожевому піджаку.

Подивитися всі образи Олени Зеленської під час офіційних закордонних поїздок в якості першої леді України можна в нашому матеріалі за посиланням.

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