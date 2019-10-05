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6 жовтня • оновлено в 17:57
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"Найкрасивіша!" Дружина Зеленського вразила українців неймовірним образом

18.8т Читати матеріал російською

Перша леді України Олена Зеленська захопила мережу елегантним образом, у якому вона з'явилася на зустрічі з фіналістами конкурсів "Учитель року – 2019" і Global Teacher Prize Ukraine 2019.

Фото із заходу з'явилися на сторінці дружини українського глави в Instagram, а також на сайті Офісу президента.

"Я б дуже хотіла, щоб наші діти знайшли свого вчителя, людину, що навчить їх вчитись та чиї моральні принципи вони наслідуватимуть. Викладачі, з якими ми мали змогу спілкуватись сьогодні – саме з таких", – поділилася враженнями Зеленська.

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Олена і Володимир Зеленські

Олена і Володимир Зеленські

Соцмережі

Вона вийшла в світ в бежевій блузі з дрібним синім принтом і чорних класичних штанах.

Користувачі мережі прийшли в захват від нового образу першої леді. Вони засипали її компліментами.

"Найкрасивіша!" Дружина Зеленського вразила українців неймовірним образом

president.gov.ua

"Найкрасивіша!" Дружина Зеленського вразила українців неймовірним образом

instagram.com/olenazelenska_official

"Перша леді України – найкрасивіша", – зазначив один із коментаторів.

"Найкрасивіша!" Дружина Зеленського вразила українців неймовірним образом

instagram.com/olenazelenska_official

"Найкрасивіша!" Дружина Зеленського вразила українців неймовірним образом

instagram.com/olenazelenska_official

"Найкрасивіша!" Дружина Зеленського вразила українців неймовірним образом

president.gov.ua

"Найкрасивіша!" Дружина Зеленського вразила українців неймовірним образом

president.gov.ua

"Найкрасивіша!" Дружина Зеленського вразила українців неймовірним образом

Скріншот

"Найкрасивіша!" Дружина Зеленського вразила українців неймовірним образом

Скріншот

"Найкрасивіша!" Дружина Зеленського вразила українців неймовірним образом

Скріншот

"Найкрасивіша!" Дружина Зеленського вразила українців неймовірним образом

Скріншот

"Найкрасивіша!" Дружина Зеленського вразила українців неймовірним образом

Скріншот

"Найкрасивіша!" Дружина Зеленського вразила українців неймовірним образом

Скріншот

"Найкрасивіша!" Дружина Зеленського вразила українців неймовірним образом

Скріншот

"Найкрасивіша!" Дружина Зеленського вразила українців неймовірним образом

Скріншот

"Найкрасивіша!" Дружина Зеленського вразила українців неймовірним образом

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленська вразила користувачів своїм образом, коли прибула в США з президентом. В аеропорту її помітили в бежевому брючному костюмі. А на зустрічі з представниками української діаспори перша леді з`явилася в чорних класичних штанах і рожевому піджаку.

Подивитися всі образи Олени Зеленської під час офіційних закордонних поїздок в якості першої леді України можна в нашому матеріалі за посиланням.

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Особа
Олена Зеленська
Місце
Україна
Теги
Краса фотографии Офіс президента політика
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Кукла помойная.
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Станкевичус Лілія
Станкевичус Лілія
Мабуть, навіть домогосподарки Кривого Рогу виглядають вишуканіше
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Уже тошнит от льстивых обозовских комплиментов
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