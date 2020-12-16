Найголовніші правила з догляду за шкірою губ у зимовий період: 5 корисних рекомендацій
У холодну пору року особливо страждає шкіра губ. Вітер чи мороз можуть її пересушувати, і в підсумку вона може тріскатися або лущитися.
Лікарка-косметологиня, дерматовенерологиня Анна Кравчук дала кілька простих порад із догляду за губами взимку. Одне з найголовніших правил – користуйтеся гігієнічною помадою з хорошим складом, пише "ТСН".Підберіть відповідний бальзам
У зимовий період, коли повітря в теплих приміщеннях сухе, шкіра швидко втрачає вологу і стає сухою. Щоб розв'язати проблему – вам потрібно придбати бальзам або гігієнічну помаду.
Якщо губи потріскалися, вам знадобиться бальзам із зволожувальними і протизапальними діями. Під час обвітрювання – бальзам або помада на основі олії, щоб пом'якшити шкіру.
Бальзами та помади переважно містять олії, які швидко вбираються і можуть викликати сухість. Тому використовуйте їх тільки тоді, коли ваша шкіра справді цього потребує.
Варто зазначити, що не потрібно купувати засоби з догляду, якщо в їх складі є:
мінеральні олії;
фенол;
парафін;
ментол;
камфора;
вазелін;
триетаноламін;
синтетичні ароматизатори;
велика кількість спирту.
Для поліпшення шкіри губ потрібно придбати крем із зволожувальним ефектом, у складі якого є безліч корисних речовин. Крім того, цей засіб ви також можете використовувати для інших частин тіла.
Експертка рекомендує в холодну пору року робити ексфоліацію раз на два тижні. Для цього використовуйте м'який пілінг або гоммаж для шкіри губ.
Шкіра губ не має сальних залоз, і тому часто виникає бажання її облизувати. Але через це вона пересихає ще більше. Краще використовуйте гігієнічну помаду або бальзам, які захистять ваші губи в цей період.
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