"На себе не схожа": Сєдокову розгромили за зовнішність

Епатажна українська співачка, екссолістка гурту "ВІА Гра" Анна Сєдокова спантеличила шанувальників зовнішністю.

Вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram чуттєвий знімок, який фоловери розкритикували за неприродність і величезні губи.

Анна Сєдокова instagram / annasedokova

"Повільно вмирає той, хто не подорожує, хто не читає, хто не чує музики, хто не може знайти гармонію в собі. Повільно вмирає той, хто руйнує свою віру в себе, хто не дозволяє собі допомагати, хто знищує саму любов, і проживає свої дні з постійними скаргами про невезіння або безперервні дощі", – написала вона під фото.

Сєдокову розкритикували за губи instagram / annasedokova

Сєдокова закликала фоловерів уникнути смерті маленькими дозами, пам'ятаючи, що бути живим вимагає великого тривалого зусилля. Слова і міркування співачки багатьом сподобалися, але фото викликало багато питань. Деякі навіть не впізнали артистку.

"Які страшні губи, як вафлі. Все псують", "Вам Ваші губи не заважають", "На себе взагалі не схожа, лялька", "Губи на д*пу поміняла. Даремно", "Ніс переходить у губи, скоро закриє повністю", – відреагували в коментарях.

Анна Сєдокова в халаті instagram / annasedokova

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Сєдокова приміряла новий образ, який викликав суперечки в мережі. Вона постала перед шанувальниками з короткою стрижкою і яскравим макіяжем.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал