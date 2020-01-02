Молода дочка Абрамовича показала ноги в коротких шортах

24-річна дочка всесвітньо відомого мільярдера Романа Абрамовича Софія показала стрункі ноги в коротких шортах.
Фото дівчина розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.
instagram.com/sofiaabramov1ch/
Дівчина часто публікує в мережі знімки на яких демонструє свою фігуру.
instagram.com/sofiaabramov1ch/
instagram.com/sofiaabramov1ch/
instagram.com/sofiaabramov1ch/
Як повідомляв OBOZREVATEL, 24-річна Софія Абрамович показала відверті знімки з відпочинку на Мальдівах. Вона позувала у відкритих купальниках в досить сміливих позах.
Про те, скільки теоретично могла витратити Софія Абрамович на свою відпустку на Мальдівах читайте за цим посиланням
Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!