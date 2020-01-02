Молода дочка Абрамовича показала ноги в коротких шортах

24-річна дочка всесвітньо відомого мільярдера Романа Абрамовича Софія показала стрункі ноги в коротких шортах.

Фото дівчина розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

instagram.com/sofiaabramov1ch/

Дівчина часто публікує в мережі знімки на яких демонструє свою фігуру.

instagram.com/sofiaabramov1ch/

instagram.com/sofiaabramov1ch/

instagram.com/sofiaabramov1ch/

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24-річна Софія Абрамович показала відверті знімки з відпочинку на Мальдівах. Вона позувала у відкритих купальниках в досить сміливих позах.

Про те, скільки теоретично могла витратити Софія Абрамович на свою відпустку на Мальдівах читайте за цим посиланням

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