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2 січня • оновлено в 11:59
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Молода дочка Абрамовича показала ноги в коротких шортах

1.6т
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24-річна дочка всесвітньо відомого мільярдера Романа Абрамовича Софія показала стрункі ноги в коротких шортах.

Фото дівчина розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Молода дочка Абрамовича показала ноги в коротких шортах

instagram.com/sofiaabramov1ch/

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''Розкішна жінка'': донька Абрамовича показала пишні форми

✌🏼👅

Публікація від Sofia Abramovich (@ sofiaabramov1ch)

Дівчина часто публікує в мережі знімки на яких демонструє свою фігуру.

Молода дочка Абрамовича показала ноги в коротких шортах

instagram.com/sofiaabramov1ch/

Молода дочка Абрамовича показала ноги в коротких шортах

instagram.com/sofiaabramov1ch/

Молода дочка Абрамовича показала ноги в коротких шортах

instagram.com/sofiaabramov1ch/

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24-річна Софія Абрамович показала відверті знімки з відпочинку на Мальдівах. Вона позувала у відкритих купальниках в досить сміливих позах.

Про те, скільки теоретично могла витратити Софія Абрамович на свою відпустку на Мальдівах читайте за цим посиланням

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Автор
Марія Дідик
Особа
Роман Абрамович
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