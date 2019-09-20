"Мокра фотосесія" Савченко: психологиня порадила екснардепці показати декольте

Психологиня Неллі Верховська порадила екснародній депутатці України Надії Савченко не робити акцент на жіночності.

Таким чином експертка оцінила новий образ політикині. "Вона добре виглядає в чоловічих образах, тут і варто грати". Таку думку вона висловила у коментарі OBOZREVATEL.

Верховська назвала образ екснардепа невдалим, оскільки той підкреслює недоліки її фігури.

"І приховує те, що реально варто показати – декольте як окрасу образу", – зазначила психологиня.

Надія Савченко у новій морській фотосесії Facebook Надія Савченко

Надія Савченко позує у блакитній сукні на узбережжі Адріатики Facebook Надія Савченко

Вона додала, що не варто було обирати і "м'які обтислі тканини". "Їх краще носити панночкам із відсутністю складок на тілі, а у повненьких обтислий силует і м'яка тканина просто виявлять всі проблемні місця, а навіщо?"

Верховська порівняла цей образ Надії з попереднім, представленим у фотосесії на березі Балтійського моря. "Попередній варіант був кращий, бо більш закритий... Акцент на розрізі і демонстрація ноги – чудова ідея. Причому, зелений образ був хитрий і мудрий – у Наді навіть вгадувалася фігура...", – оцінила психологиня.

Надія Савченко приміряла бірюзове плаття Facebook Надія Савченко

Надія Савченко на березі Балтійського моря Facebook Надія Савченко

Як писав OBOZREVATEL, 18 вересня Савченко похвалилася у мережі новими пляжними фото з відпочинку на Адріатиці. На них вона позувала у довгому блакитному платті без рукавів. Раніше своєю думкою про новий імідж Савченко поділився режисер і дизайнер Олексій Залевський.

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