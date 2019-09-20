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22 вересня • оновлено в 14:34
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"Мокра фотосесія" Савченко: психологиня порадила екснардепці показати декольте

15.7т Читати матеріал російською

Психологиня Неллі Верховська порадила екснародній депутатці України Надії Савченко не робити акцент на жіночності.

Таким чином експертка оцінила новий образ політикині. "Вона добре виглядає в чоловічих образах, тут і варто грати". Таку думку вона висловила у коментарі OBOZREVATEL.

Верховська назвала образ екснардепа невдалим, оскільки той підкреслює недоліки її фігури.

"І приховує те, що реально варто показати – декольте як окрасу образу", – зазначила психологиня.

Надія Савченко у новій морській фотосесії

Надія Савченко у новій морській фотосесії

Facebook Надія Савченко

Надія Савченко позує у блакитній сукні на узбережжі Адріатики

Надія Савченко позує у блакитній сукні на узбережжі Адріатики

Facebook Надія Савченко

Вона додала, що не варто було обирати і "м'які обтислі тканини". "Їх краще носити панночкам із відсутністю складок на тілі, а у повненьких обтислий силует і м'яка тканина просто виявлять всі проблемні місця, а навіщо?"

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Верховська порівняла цей образ Надії з попереднім, представленим у фотосесії на березі Балтійського моря. "Попередній варіант був кращий, бо більш закритий... Акцент на розрізі і демонстрація ноги – чудова ідея. Причому, зелений образ був хитрий і мудрий – у Наді навіть вгадувалася фігура...", – оцінила психологиня.

Надія Савченко приміряла бірюзове плаття

Надія Савченко приміряла бірюзове плаття

Facebook Надія Савченко

Надія Савченко на березі Балтійського моря

Надія Савченко на березі Балтійського моря

Facebook Надія Савченко

Як писав OBOZREVATEL, 18 вересня Савченко похвалилася у мережі новими пляжними фото з відпочинку на Адріатиці. На них вона позувала у довгому блакитному платті без рукавів. Раніше своєю думкою про новий імідж Савченко поділився режисер і дизайнер Олексій Залевський.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Тема
Ексклюзив
Особи
Неллі Верховская Надія Савченко
Місце
Україна
Теги
Мода Краса
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Валевич Борис
Валевич Борис
Кокошника и балалайки не хватает для образа
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