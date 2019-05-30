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"Міс Україна-2019": як виглядають перші претендентки на корону

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Організатори конкурсу краси "Міс Україна-2019" показали фотографії перших претенденток на корону.

На офіційному сайті оприлюднили знімки та імена 10 українських красунь, які цьогоріч претендуватимуть на титул.

"Міс Україна-2019" - три претендентки

"Міс Україна-2019" - три претендентки

колаж

"1 серпня 2019 року Національний комітет "Міс Україна" оголосить 25 учасниць, обраних з усіх претенденток, якими стануть найдостойніші і харизматичні красуні", – йдеться в повідомленні.

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Уточнюється, що дівчата будуть обрані згідно з усіма критеріями, регламентованими міжнародними конкурсами, з якими співпрацює Національний комітет "Міс Україна" на всесвітньо відомих міжнародних конкурсах Miss World, Miss Earth і Miss International.

Перші 10 претенденток на звання Міс-Україна-2019

Валерія Напалкова – (Київська область). Вік: 20. Зріст: 171. Студентка юридичного факультету КНУ ім. Тараса Шевченка.

Валерія Напалкова

Валерія Напалкова

Софія Гирич – (Запорізька область). Вік: 20. Зріст: 174. Вступила на факультет Міжнародні відносини.

Софія Гирич

Софія Гирич

Єлизавета Василенко – (Дніпропетровська область). Вік: 20. Зріст: 170. Займається творчістю: режисурою й акторством (актриса серіалу "Школа").

Єлизавета Василенко

Єлизавета Василенко

Анастасія Нікітюк – (Київська область). Вік: 20. Зріст: 171. Студентка третього курсу Київського Національного Лінгвістичного Університету.

Анастасія Никитюк

Анастасія Никитюк

Марія Ломага – (Харківська область). Вік: 22. Зріст: 170. Працює в агентстві Model agent group. Навчається в Університеті Внутрішніх справ у Харкові.

Марія Ломага

Марія Ломага

Діана Шабас – (Волинська область). Вік: 20. Зріст: 179. Навчається в КУК, займалася 11 років спортивно-бальними танцями, 6 років художнім мистецтвом.

Діана Шабас

Діана Шабас

Христина Гордієнко – (Київська область). Вік: 18. Зріст: 170. Студентка Київського Інституту музики Глієра.

Христина Гордієнко

Христина Гордієнко

Олена-Евеліна Фірут – (Львівська область). Вік: 19. Зріст: 172. Навчається в університеті ім. Івана Франка на юридичному факультеті.

Олена-Евеліна Фірут

Олена-Евеліна Фірут

Поліна Федина – (Дніпропетровська область). Вік: 23. Зріст: 176. Закінчила університет економіки і права ім. Альфреда Нобеля, спеціальність – перекладач.

Поліна Федина

Поліна Федина

Яна Іванова – (Дніпропетровська область). Вік: 20 Зріст: 175. Навчається в Любліні (Польща), вивчає туризм і ресторанний бізнес.

Яна Іванова

Яна Іванова

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 травня в Києві відбувся XXII Національний конкурс краси і таланту "Королева України-2019" і Grand Opening житлового комплексу "Бульвар Фонтанів". За титул і корону боролися 18 дівчат. Головна корона конкурсу дісталася одеситці Вікторії Мироновій.

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Міс Українафотографии
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