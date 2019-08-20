"Міс Україна 2019": щорічний конкурс краси зазвучить по-новому

12 вересня 29-ій щорічний конкурс краси "Міс Україна 2019" зазвучить по-новому.

Фінальне шоу конкурсу почнеться з червоної доріжки, по якій продефілюють запрошені гості – селебрітіс, зірки спорту, політики, шоу-бізнесу та fashion-індустрії.

Комітет конкурсу "Міс Україна" готує видовищні постановки від українського режисера-постановника Сергія kartyna Неклеви з яскравими і незвичайними для України постановками дефіле. Основним посилом фінального шоу стане ідея чотирьох континентів – Азії, Африки, Європи та Америки.

Чотири частини світу, кожна з яких мають свою яскраву історію, незвичайну культуру, своєрідні традиції і філософію сприйняття світу, відображають духовні і зовнішні аспекти Жінки.

Унікальність кожної з учасниць і цінності, якими вони керуються, допоможуть їм знайти своє місце в системі координат, де розташувалися тактовна і екзотична Азія, пристрасна і гаряча Африка, аристократична і таємнича Європа, прямолінійна і екстравагантна Америка. Про те, в яких же іпостасях будуть конкурсантки, глядачі побачать у фіналі змагання. "Міс Україна-2019" стане першим і найяскравішим подією осіннього сезону, яке не можна пропустити!

Квитки.

Гості вечора першими дізнаються ім'я дівчини, яка стане "обличчям" нашої країни і буде представляти Україну на найпрестижнішому міжнародному конкурсі краси "Міс Світу", серед красунь з більш ніж 120 країн світу. 69-й конкурс краси "Міс Світу 2019" відбудеться в грудні в Таїланді, пряму трансляцію якого щорічно дивляться більше 2 млрд. Чоловік. Крім почесного титулу "Міс Україна", ще дві дівчини стануть володарками не менше почесних звань - Miss Ukraine International 2019 і Miss Ukraine Earth 2019. Таким чином, дівчата представлять Україну на конкурсі Miss International 2019, що проводиться під егідою UNICEF в Японії, і на конкурсі Miss Earth 2019, який проводиться під егідою ООН на Філіппінах.

У великій музичній програмі візьмуть участь: Оля Полякова, Mozgi, Dan Balan, Kadnay, Tayanna, Michelle Andrade, Alekseev, Артем Пивоваров, Fo Sho, а також спеціальні гості.

Ведучий: Володимир Остапчук.

За титул і корону "Міс Україна 2019" боротимуться 25 найкрасивіших українок віком від 17 до 25 років, відібраних з більш ніж 17 000 претенденток, які пройшли багатоетапний національний кастинг, народне онлайн-голосування та представляють різні регіони України. Ім'я переможниці назве компетентне зіркове журі, склад якого поки тримається в секреті. Корону переможниці передасть "Міс Україна 2018" Леоніла Гузь.

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