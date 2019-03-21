"Міс Москву-2018" позбавили титулу і корони: подробиці скандалу

Переможницю конкурсу краси "Міс Москва-2018" Олесю Семеренко позбавили корони і титулу через недотримання умов договору.

Такий інцидент стався вперше за всю історію конкурсу. Про це повідомила директор шоу Тетяна Андрєєва-Фальк в розмові з "Комсомольською правдою".

"Таке відбувається вперше. Переможниця конкурсу протягом року бере участь у безлічі заходів, в більшості благодійних. І за три місяці після конкурсу вона не прийшла ні на одне. До неї неможливо додзвонитися, вона завжди недоступна. А якщо додзвонюємося, вона все хворіє, погано себе почуває. При цьому в Інстаграмі веде активне світське життя", — зазначила Тетяна.

Олеся Семеренко Фото: instagram/alesiasemerenko

Олеся Семеренко Фото: instagram/alesiasemerenko

Олеся Семеренко Фото: instagram/alesiasemerenko

Також вона додала, що Семеренко ще під час підготовки до конкурсу практично не з'являлася на репетиціях. І тоді організатори довго думали, чи варто її допускати до фіналу.

"Вона практично не ходила на репетиції, не займалася, хореограф був шокований. У нас були довгі роздуми, виганяти або не виганяти її до фіналу. Дівчинка-то гарна. Не вигнали. І журі вибрало її. Красива і красива. Але важливо, щоб до краси ще щось додавалося", — зазначила Андрєєва-Фальк.

Олеся Семеренко Фото: instagram/alesiasemerenko

Олеся Семеренко Фото: instagram/alesiasemerenko

Крім того, директор конкурсу "Міс Москва" додала, що їм ледве вдалося забрати у Семеренко корону.

"Ледве-ледве забрали корону. До того ж вона була зламана, але ремонту підлягає. Корона дорога: зі срібла з позолотою, з напівдорогоцінним камінням", — підсумувала Тетяна.

Олеся Семеренко Фото: instagram/alesiasemerenko

Зазначимо, що згідно з правилами конкурсу, головний титул "Міс Москва – 2018" і корона переможниці повинні перейти першої віце-міс Ксенії Паленова.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що була позбавлена титулу переможниці конкурсу краси "Міс Україна 2018" Вероніка Дідусенко. Як з'ясувалося, вона приховала, що була заміжня, і не розповіла організаторам про свою дитину. І те, і інше заборонено правилами конкурсу.

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