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25 лютого • оновлено в 14:54
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Манікюр 2020: модні тренди весняного сезону

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Гарний манікюр останнім часом став не менш важливим атрибутом стилю, ніж сумка і взуття. Тому він не повинен бути нудним, і відповідати всім канонам сучасної моди.

OBOZREVATEL пропонує добірку прикладів трендового манікюру на весну 2020 року.

Природний манікюр

Цієї весни варто вибирати кольори, які максимально наближені до натуральних відтінків. Адже такий манікюр візуально подовжить ваші пальці, а також зробить руки витонченішими й елегантнішими. До речі, можете вибирати відтінки ближчі до молочного, рожевого, персикового або карамельного.

Манікюр 2020: модні тренди весняного сезону

Фото: mykaleidoscope.ru

Манікюр 2020: модні тренди весняного сезону

Фото: pinterest.com

Манікюр 2020: модні тренди весняного сезону

Фото: pinterest.com

Манікюр 2020: модні тренди весняного сезону

Фото: pinterest.com

Манікюр 2020: модні тренди весняного сезону

Фото: pinterest.com

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Манікюр з блискітками

Незмінний зимовий тренд, який буде популярний і навесні – це манікюр з блискітками. Він допоможе зробити ваш образ яскравішим і ефектнішим.

Манікюр 2020: модні тренди весняного сезону

Фото: krasotakrasota.com

Манікюр 2020: модні тренди весняного сезону

Фото: krasotakrasota.com

Манікюр 2020: модні тренди весняного сезону

Фото: pinterest.com

Манікюр 2020: модні тренди весняного сезону

Фото: pinterest.com

Манікюр 2020: модні тренди весняного сезону

Фото: krasotakrasota.com

Різнобарвний манікюр

Також одним з трендових рішень навесні 2020 року – буде манікюр з різними кольорами пальців. Головне, правильно підібрати колірну палітру, що дозволить зробити манікюр цікавим і не нудним.

Манікюр 2020: модні тренди весняного сезону

Фото: modnail.ru

Манікюр 2020: модні тренди весняного сезону

Фото: modnail.ru

Манікюр 2020: модні тренди весняного сезону

Фото: modnail.ru

Манікюр 2020: модні тренди весняного сезону

Фото: pinterest.com

Манікюр 2020: модні тренди весняного сезону

Фото: krasotka.postimees

Манікюр омбре

Вражаюча колірна палітра відтінків дозволить майстрам манікюру здійснити найцікавіші задуми поєднання кольорів в стилі ніжного омбре. А прикрасити модні нігтики допоможе різноманітний декор, наприклад, блискучі стрази.

Манікюр 2020: модні тренди весняного сезону

Фото: pinterest.com

Манікюр 2020: модні тренди весняного сезону

Фото: glamadvice.ru

Манікюр 2020: модні тренди весняного сезону

Фото: glamadvice.ru

Манікюр 2020: модні тренди весняного сезону

Фото: nails-zone.ru

Манікюр 2020: модні тренди весняного сезону

Фото: modnail.ru

Синій манікюр

У 2020 році модний колір – класичний синій. Тому, якщо ви завжди довго вибираєте, якого відтінку зробити нігті, можеш зупинитися на синьому або всіх тонах блакитного. З таким манікюром навесні ви будете дуже стильною.

Манікюр 2020: модні тренди весняного сезону

Фото: vovme.com

Манікюр 2020: модні тренди весняного сезону

Фото: cosmo.ru

Манікюр 2020: модні тренди весняного сезону

Фото: kleo.ru

Манікюр 2020: модні тренди весняного сезону

Фото: women-tusovka.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерти в індустрії nail-арту визначили наймодніший манікюр 2020 року – це нігтьовий дизайн в молочних відтінках.

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Автор
Крістіна Долматова
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