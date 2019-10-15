Майже досконалість: названо найкрасивішу жінку планети

Заменітую американську супермодель Беллу Хадід назвали найкрасивішою жінкою в світі.

До такого висновку прийшов пластичний хірург Джуліан Де Сільва після дослідження через спеціальну програму, яка показала, що обличчя зірки – максимально наближене до "золотого перетину", передає The Sun.

Названо найкрасивішу жінку планети

Зокрема, експерт розрахував пропорції облич знаменитостей за спеціальною формулою, вимірявши розташування губ, носа, підборіддя, лоба та щелепи. В результаті Хадід виявилася близькою до досконалості, на 94, 35%.

Новини Названа власниця найкрасивіших сідниць світу

Белла Хадід The Sun

"Белла була була абсолютним переможцем, коли всі елементи обличчя було виміряно на предмет фізичної досконалості. У неї був найвищий загальний показник щодо підборіддя – 99,7%. До ідеальної форми не вистачило лише 0,3%", – зізнався хірург.

На другому місці – співачка Бейонсе (92,44%), на третьому – Ембер Херд (91,85%). Також майже досконалими виявилися Аріана Гранде, Тейлор Свіфт, Кейт Мосс, Скарлетт Йоханссон, Наталі Портман, Кеті Перрі та Кара Делевінь.

Бейонсе The Sun

Аріана Гранде The Sun

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2019 році журнал People визнав найкрасивішою жінкою планети американську актрису Дженніфер Гарнер.

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