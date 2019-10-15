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16 жовтня • оновлено в 03:32
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Майже досконалість: названо найкрасивішу жінку планети

1.4т Читати матеріал російською

Заменітую американську супермодель Беллу Хадід назвали найкрасивішою жінкою в світі.

До такого висновку прийшов пластичний хірург Джуліан Де Сільва після дослідження через спеціальну програму, яка показала, що обличчя зірки – максимально наближене до "золотого перетину", передає The Sun.

Названо найкрасивішу жінку планети

Названо найкрасивішу жінку планети

Зокрема, експерт розрахував пропорції облич знаменитостей за спеціальною формулою, вимірявши розташування губ, носа, підборіддя, лоба та щелепи. В результаті Хадід виявилася близькою до досконалості, на 94, 35%.

Новини
Названа власниця найкрасивіших сідниць світу
Белла Хадід

Белла Хадід

The Sun

"Белла була була абсолютним переможцем, коли всі елементи обличчя було виміряно на предмет фізичної досконалості. У неї був найвищий загальний показник щодо підборіддя – 99,7%. До ідеальної форми не вистачило лише 0,3%", – зізнався хірург.

На другому місці – співачка Бейонсе (92,44%), на третьому – Ембер Херд (91,85%). Також майже досконалими виявилися Аріана Гранде, Тейлор Свіфт, Кейт Мосс, Скарлетт Йоханссон, Наталі Портман, Кеті Перрі та Кара Делевінь.

Бейонсе

Бейонсе

The Sun

Аріана Гранде

Аріана Гранде

The Sun

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2019 році журнал People визнав найкрасивішою жінкою планети американську актрису Дженніфер Гарнер.

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Особи
Белла Хадід Бейонсе Аріана Гранде
Теги
Краса пластична хірургія
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