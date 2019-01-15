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Мадонна змінилася до невпізнання: з'явилися кадри, які лякають

1.7тЧитати матеріал російською

Американська співачка Мадонна, яка вважається "королевою поп-музики", з'явилася на публіці з дивною особою.

60-річну співачку застукали папараці в аеропорту імені Джона Кеннеді в Нью-Йорку, проте вона так виглядала, що була практично невпізнанною, передає Daily Mail.

Мадонна була у вушанці з пишним хутром, пуховику і кросівках. Але найбільше уваги привернуло її обличчя: воно було "восковим" і нерухомим. Це може свідчити про нову пластичну операцію.

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Мадонна змінилася до невпізнання: з'явилися кадри, які лякають
Мадонна змінилася до невпізнання: з'явилися кадри, які лякають

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Мадонна показала раритетний знімок, на якому позує повністю голою.

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Особа
Мадонна
Місце
США
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