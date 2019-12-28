"Куди рухається світ?" Найдорожча plus-size модель шокувала голим фото в дивній позі

Вагітна модель plus-size Ешлі Грем опублікувала нове фото, яке викликало бурхливі обговорення в мережі.

Відвертим знімком зірка поділилася на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

Ешлі Грем Instagram @ashleygraham

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Так, на чорно-білому знімку Ешлі, яка зараз перебуває на останніх місяцях вагітності, позує повністю голою. При цьому Грем сфотографована в незвичайній позі, прогнув спину назад.

Ешлі Грем Instagram @ashleygraham

Примітно, що багатьох шанувальників шокував знімок моделі. Фанати засипали Ешлі обуреними коментарями. Підписники не розуміють, навіщо зірка виставляє настільки відверті фотографії в мережу.

"Найгірша картина, яку я коли-небудь бачив", "Чому всі думають, що вони повинні все показувати", "Куди рухається світ".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ешлі показала іншу відверту фотосесію. Як відомо, зараз Грем знаходиться на останніх місяцях вагітності. Модель з радістю ділиться відвертими фотографіями, на яких позує абсолютно голою.

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