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28 грудня • оновлено в 11:41
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"Куди рухається світ?" Найдорожча plus-size модель шокувала голим фото в дивній позі

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Вагітна модель plus-size Ешлі Грем опублікувала нове фото, яке викликало бурхливі обговорення в мережі.

Відвертим знімком зірка поділилася на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

Ешлі Грем

Ешлі Грем

Instagram @ashleygraham

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Пишнотіла модель Ешлі Грем засвітила оголені груди під час примірки

Так, на чорно-білому знімку Ешлі, яка зараз перебуває на останніх місяцях вагітності, позує повністю голою. При цьому Грем сфотографована в незвичайній позі, прогнув спину назад.

Ешлі Грем

Ешлі Грем

Instagram @ashleygraham

Примітно, що багатьох шанувальників шокував знімок моделі. Фанати засипали Ешлі обуреними коментарями. Підписники не розуміють, навіщо зірка виставляє настільки відверті фотографії в мережу.

"Найгірша картина, яку я коли-небудь бачив", "Чому всі думають, що вони повинні все показувати", "Куди рухається світ".

"Куди рухається світ?" Найдорожча plus-size модель шокувала голим фото в дивній позі
"Куди рухається світ?" Найдорожча plus-size модель шокувала голим фото в дивній позі
"Куди рухається світ?" Найдорожча plus-size модель шокувала голим фото в дивній позі
"Куди рухається світ?" Найдорожча plus-size модель шокувала голим фото в дивній позі
"Куди рухається світ?" Найдорожча plus-size модель шокувала голим фото в дивній позі
"Куди рухається світ?" Найдорожча plus-size модель шокувала голим фото в дивній позі

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ешлі показала іншу відверту фотосесію. Як відомо, зараз Грем знаходиться на останніх місяцях вагітності. Модель з радістю ділиться відвертими фотографіями, на яких позує абсолютно голою.

Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.

Автор
Анна Міхно
Особа
Ешлі Грем
Місце
США
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