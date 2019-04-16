Королеву краси позбавили титулу: гарячі фото красуні

Переможницю конкурсу "Міс Болівія-2018" Джойс Прадо позбавили титулу за "порушення договору".
За даними The Daily Mail, причиною послужив другий місяць вагітності, хоча за контрактом вона не має права заводити сім'ю, поки не буде обрано нову королеву краси. OBOZREVATEL також зробив добірку гарячих фото красуні.
Модельне агентство Gloria, що займається організацією національного конкурсу краси з 1985 року, дало офіційне пояснення.
"Причини пов'язані виключно з порушенням контракту. Просимо врахувати, що ми підтримуємо сердечні стосунки в дусі взаєморозуміння, зберігаючи конфіденційність умов контракту", — йдеться в заяві.
22-річна Прадо підтвердила чутки, що вагітна від парагвайської моделі Родріго Хіменеса, за якого вона збирається заміж.
"Так, у нас буде дитина, нас підтримують сім'ї, ми обоє щасливі, я люблю Родріго, і ця новина нас зблизила. Ми поки не призначили дату весілля, але сподіваюся, це буде скоро", – розповіла вона в коментарі місцевим ЗМІ.
Джойс Прадо представляла Болівію на конкурсі "Міс Всесвіт-2018" в Таїланді, але так і не змогла пройти в півфінал. Зате в тому ж році вона отримала титул "Міс Болівія", а в 2015 році виграла "Міс туризм Болівія".
Модель поділилася нещодавно в Instagram знімком, на якому разом із коханим тримає в руках одяг для майбутнього малюка.
"Стати батьком або матір'ю може бути найважливішим випробуванням, що постає на нашому шляху в житті, але, як би це не було важко, це може бути найкориснішою річчю в світі. Я хочу поділитися з вами тим, що я найщасливіша жінка в світі, тому що моє життя сповнене любові, тому що разом із чоловіком моєї мрії починаємо найпрекрасніший етап життя", – розповіла вона.
El milagro de la vida es indescriptible, más aún cuando se trata de la llegada de un nuevo integrante a la familia . Llegar a convertirse en Padre o Madre puede ser el desafío más importante que se nos presente en la vida , pero así como puede ser difícil, también puede llegar a ser lo más gratificante del mundo . Yo quiero compartir con ustedes que soy la mujer más feliz del mundo porque mi vida está llena de amor , por que junto al hombre de mis sueños estamos empezando a vivir la etapa más bonita de nuestras vidas : SER PAPÁS; Desde que supe que me convertiré en madre no dejo de imaginarme cómo se me verá con mi bebé en brazos , nunca imagine sentir una emoción tan grande de solo saber que de dentro de mi hay una semilla que crece día a día y lo único que le pido a Dios es que nazca sano y salvo que su papito @rodrigodanielpy y yo nos encargaremos de protegerlo y de entrenarle todo el amor que tenemos para darle ❤️ #happy #love #mam #baby #pregnancy #dulceespera #futuramama #mamafeliz
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Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно вперше в історії позбавили титулу "Міс Москва 2018" Олесю Семеренко, тому що модель після перемоги не з'явилася на жодному заході і не виконувала свої обов'язки.
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