Королеву краси позбавили титулу: гарячі фото красуні

Переможницю конкурсу "Міс Болівія-2018" Джойс Прадо позбавили титулу за "порушення договору".

За даними The Daily Mail, причиною послужив другий місяць вагітності, хоча за контрактом вона не має права заводити сім'ю, поки не буде обрано нову королеву краси. OBOZREVATEL також зробив добірку гарячих фото красуні.

Модельне агентство Gloria, що займається організацією національного конкурсу краси з 1985 року, дало офіційне пояснення.

"Причини пов'язані виключно з порушенням контракту. Просимо врахувати, що ми підтримуємо сердечні стосунки в дусі взаєморозуміння, зберігаючи конфіденційність умов контракту", — йдеться в заяві.

22-річна Прадо підтвердила чутки, що вагітна від парагвайської моделі Родріго Хіменеса, за якого вона збирається заміж.

"Так, у нас буде дитина, нас підтримують сім'ї, ми обоє щасливі, я люблю Родріго, і ця новина нас зблизила. Ми поки не призначили дату весілля, але сподіваюся, це буде скоро", – розповіла вона в коментарі місцевим ЗМІ.

Джойс Прадо представляла Болівію на конкурсі "Міс Всесвіт-2018" в Таїланді, але так і не змогла пройти в півфінал. Зате в тому ж році вона отримала титул "Міс Болівія", а в 2015 році виграла "Міс туризм Болівія".

Модель поділилася нещодавно в Instagram знімком, на якому разом із коханим тримає в руках одяг для майбутнього малюка.

"Стати батьком або матір'ю може бути найважливішим випробуванням, що постає на нашому шляху в житті, але, як би це не було важко, це може бути найкориснішою річчю в світі. Я хочу поділитися з вами тим, що я найщасливіша жінка в світі, тому що моє життя сповнене любові, тому що разом із чоловіком моєї мрії починаємо найпрекрасніший етап життя", – розповіла вона.

Пропонуємо читачеві ознайомитися з пікантними фотографіями красуні Джойс Прадо, які було зроблено на фотосесіях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно вперше в історії позбавили титулу "Міс Москва 2018" Олесю Семеренко, тому що модель після перемоги не з'явилася на жодному заході і не виконувала свої обов'язки.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!