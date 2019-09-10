Кайлі Дженнер знялася з коханим абсолютно голою: фото 18+

Американська супермодель і наймолодша мільярдерка світу Кайлі Дженнер знялася у пікантній фотосесії зі своїм бойфрендом Тревісом Скоттом, де вона позувала абсолютно голою.

Відповідний знімок з'явився в Instagram-профілі моделі. На спекотній фотографії, зробленій у саду, дівчина абсолютно оголилася і щільно притулилася до свого супутника.

"Коли Х'юстон зустрічається з Лос-Анджелесом", – підписала Дженнер сексуальний знімок.

Кайлі Дженнер оглядач

При цьому її довге темно-каштанове волосся каскадом падало їй на спину і недбало лежало над пружними сідницями, а на голові у моделі красувався простий солом'яний капелюх.

При цьому Скотт позував у блакитних джинсах, роздягнувшись до пояса й обнявши прекрасну супутницю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дженнер спільно зі знаменитою сестрою Кім Кардаш'ян знялася у пікантній фотосесії для реклами власної парфюмерної лінійки Kylie Jenner x KKW Fragrance.

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