Івлєєва несподівано змінила імідж: фото до і після експерименту

Ексведуча шоу "Орел і Решка. Перезавантаження" Анастасія Івлєєва несподівано змінила імідж.

На своїй сторінці в Instagram зірка опублікувала відео, показавши шанувальникам, що зі звичної білявки перефарбувалася в рожевий колір (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

Настя Івлєєва змінила імідж instagram.com/_agentgirl

"Коли можна тільки одну шоколадку в день або, коли завтра на дієту", – підписала Івлєєва, показавши, як їсть величезну шоколадку.

Івлєєва з рожевим волоссям їсть величезну шоколадку скріншот

Шанувальники були здивовані несподіваною зміною іміджу, тому деякі навіть запитали у неї в чаті, навіщо вона це зробила.

"Ну, наприклад, тому що мені це подобається. Камон! Стандартна процедура вибору: бути з товстими бровами або тонкими, білявкою / брюнеткою. Б**ь, в якому сенсі, навіщо", – відповіла Івлєєва в сторіс.

Івлєєва відповіла, навіщо змінила імідж Фото: Сторіс

У коментарях фоловери були в захваті від сміливості, заявивши, що ведуча виглядає чудово з будь-яким кольором волосся, але майстра з манікюру їй все ж порадили замінити.

"Потрібно терміново змінити майстра манікюру", "Можу записати тебе на нормальний манікюр. А то ти, як шуліка", "Я теж хочу таку шоколадку", – написали шанувальники.

Що примітно, Івлєєва раніше вже експериментувала з кольором волосся. Проте вона просто приміряла перуки яскраво-синього, неоново-зеленого та навіть фіолетового відтінку.

Настя Івлєєва приміряла новий образ – фото в різнокольорових перуках

Івлєєва з фіолетовим волоссям instagram / _agentgirl

Івлєєва із синіми волоссям instagram / _agentgirl

Івлєєва із синіми волоссям instagram / _agentgirl

Івлєєва з неоновими волоссям instagram / _agentgirl

Настя Івлєєва з неоновими волоссям instagram / _agentgirl

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