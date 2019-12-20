Івлєєва несподівано змінила імідж: фото до і після експерименту

Ексведуча шоу "Орел і Решка. Перезавантаження" Анастасія Івлєєва несподівано змінила імідж.
На своїй сторінці в Instagram зірка опублікувала відео, показавши шанувальникам, що зі звичної білявки перефарбувалася в рожевий колір (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).
Настя Івлєєва змінила імідж
instagram.com/_agentgirl
"Коли можна тільки одну шоколадку в день або, коли завтра на дієту", – підписала Івлєєва, показавши, як їсть величезну шоколадку.
Івлєєва з рожевим волоссям їсть величезну шоколадку
скріншот
Шанувальники були здивовані несподіваною зміною іміджу, тому деякі навіть запитали у неї в чаті, навіщо вона це зробила.
"Ну, наприклад, тому що мені це подобається. Камон! Стандартна процедура вибору: бути з товстими бровами або тонкими, білявкою / брюнеткою. Б**ь, в якому сенсі, навіщо", – відповіла Івлєєва в сторіс.
Івлєєва відповіла, навіщо змінила імідж
Фото: Сторіс
У коментарях фоловери були в захваті від сміливості, заявивши, що ведуча виглядає чудово з будь-яким кольором волосся, але майстра з манікюру їй все ж порадили замінити.
"Потрібно терміново змінити майстра манікюру", "Можу записати тебе на нормальний манікюр. А то ти, як шуліка", "Я теж хочу таку шоколадку", – написали шанувальники.
Що примітно, Івлєєва раніше вже експериментувала з кольором волосся. Проте вона просто приміряла перуки яскраво-синього, неоново-зеленого та навіть фіолетового відтінку.
Настя Івлєєва приміряла новий образ – фото в різнокольорових перуках
Івлєєва з фіолетовим волоссям
instagram / _agentgirl
Івлєєва із синіми волоссям
instagram / _agentgirl
Івлєєва із синіми волоссям
instagram / _agentgirl
Івлєєва з неоновими волоссям
instagram / _agentgirl
Настя Івлєєва з неоновими волоссям
instagram / _agentgirl
Настя Івлєєва: як шанувальники звикли її бачити – фото
Настя Івлєєва білявка
instagram / _agentgirl
Настя Івлєєва з зачіскою в стилі ретро
instagram / _agentgirl
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instagram / _agentgirl
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Івлєєва вразила шанувальників худорбою, показавши фотосесію в незвичайному купальнику.
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