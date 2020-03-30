Іванчук Максим озвучив топ-5 найкращих процедур для омолодження

У житті кожної дівчини обов'язково настає той момент, коли вікові зміни починають яскраво проявлятися на обличчі та тілі. Для представниць прекрасної статі це певна точка неповернення, яка символізує початок старіння. У більшості випадків косметичні процедури допомагають тримати шкіру в тонусі до 35 років, а далі вік бере своє. Тоді жінка починає шукати будь-які методи, щоб повернути шкірі колишній вигляд.

Доктор Іванчук Максим – головний лікар і засновник клініки пластичної хірургії. Його медичний центр спеціалізується на різних типах хірургічних маніпуляцій, в тому числі і на операціях, спрямованих на боротьбу з віковими змінами. Доктор розповів, які процедури користуються особливою популярністю серед його пацієнток.

Іванчук Максим

Так, в список найбільш затребуваних процедур для обличчя увійшли:

Ін'єкційна терапія – це процедура омолодження обличчя за допомогою так званих "уколів краси". До складу ін'єкції входить спеціальний гель з гіалуронової кислоти або ботоксу, який вколюють в проблемні ділянки обличчя. Він допомагає розгладити зморшки і надати тканинам правильної пружності.

СМАС-ліфтинг – процедура, спрямована на відновлення змінених з віком рис обличчя і підтяжку шкіри. Доктор проводить розріз в області скроні і проходить по лінії росту волосся, потім підтягує шкіру, видаляє зайвий жир за допомогою ліпосакції, якщо це необхідно.

Підтяжка нижньої третини обличчя – ця хірургічна операція передбачає видалення зайвої шкіри і м'язової тканини. Іванчук Максим Сергійович формує чіткий овал обличчя, який був втрачений з віком.

Корекція носогубних складок. Процедуру призначають у тих випадках, коли у жінки яскраво виражені вікові зміни. Вона дозволяє усунути всі дефекти за один раз за допомогою липофилинга і контурної пластики.

Авторська методика моделювання обличчя. Операція складається з 15 окремих процедур. Пластичний хірург підбирає процедури індивідуально для кожного клієнта, щоб захопити максимальне коло проблем і усунути їх всього за одну операцію.

"Пластичний хірург – ваш надійний помічник у боротьбі з віковими змінами. Якщо ви починаєте помічати, що ваша шкіра втрачає свою еластичність, а зморшки зрадницьки пробираються в усі ділянки обличчя – не турбуйтеся. За допомогою інноваційних методів естетичної хірургії будь-яку проблему можна прибрати за лічені хвилини ", – поділився Іванчук Максим.

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