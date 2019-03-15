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"Хотілося б оволодіти..." Українська телезірка розбурхала фанів еротичним знімком

2.3тЧитати матеріал російською

Популярна українська секс-бомба, телеведуча і блогер Валерія Крук (раніше відома як Кульбаба) поділилася з шанувальниками еротичним фото.

На знімку вона позує у відвертому купальнику, демонструючи сексуальне, підтягнуте тіло. Фото зірка опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Дуже б хотілося опанувати магією ранку, але як завжди працює магія ночі! Мій час мріяти!" – інтригуюче підписала фото Валерія.

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Її фани одразу ж почали розхвалювати секс-бомбу в коментарях. Багато відзначили, що у Крук – чудове тіло і дуже сексуальна фігура.

Всього за кілька годин знімок зібрав понад 6 тисяч лайків і сотні коментарів від шанувальників моделі.

"Хотілося б оволодіти..." Українська телезірка розбурхала фанів еротичним знімком

"Хотілося б оволодіти..." Українська телезірка розбурхала фанів еротичним знімком

"Хотілося б оволодіти..." Українська телезірка розбурхала фанів еротичним знімком

"Хотілося б оволодіти..." Українська телезірка розбурхала фанів еротичним знімком

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Валерія Крук поділилася з шанувальниками серією еротичних фото. На них вона позувала у відвертому купальнику, демонструючи сексуальне тіло. Також ми пропонуємо подивитися, як зірка виглядала на зорі своєї кар'єри.

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Особа
Валерія Крук (Сolbaba)
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