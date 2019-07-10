Джолі зняли в білизні на балконі в Парижі: пікантні фото

Знаменита американська актриса Анджеліна Джолі була помічена на балконі одного з готелів в центрі Парижа. Так, зірку зняли в білизні — точніше, в шовковій комбінації білого кольору.

Свій образ Джолі доповнила сріблястими прикрасами: сережками і браслетом. На знімках, які були опубліковані в мережі, актриса з посмішкою помахала шанувальникам.

Анджеліна Джолі Фото: instagram/angelinajoliegram

Як виявилося, Анджеліна стала центральною фігурою на зйомках, організованих модним будинком Guerlain в рамках нової рекламної кампанії.

Анджеліна Джолі Фото: instagram/angelinajoliegram

У Парижі Джолі з'явилася днем раніше. Вона прогулялася по місту разом з хрещеною матір'ю і близькою подругою, 74-річною Жаклін Біссет. Також в столицю Франції разом із нею приїхала дочка Вів'єн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анджеліну Джолі помітили біля входу в лікарню в Лос-Анджелесі. За твердженнями інсайдерів, за день до звернення до лікарів актриса раптово покинула знімальний майданчик в Мексиці.

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