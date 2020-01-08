Дочка Якубовича знялася голою у ванній: фото

Дочка російського ведучого Леоніда Якубовича 21-річна Варвара показала несподіване фото. На ньому вона позувала оголеною лежачи у ванній.
Знімок дівчина розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.
Варвара Якубович з батьком
"Останнім часом часто замислююся про те, як люди навколо бачать життя і чого від нього очікують. Для багатьох ідеальне життя, до якого вони прагнуть, схоже на рожеву, напівпрозору воду з блискітками, в якій все повинно бути легко, просто, швидко і відразу", - підписала фото Варвара.
Останнім часом часто замислююся про те, як люди навколо бачать життя і чого від неї очікують. Для багатьох ідеальне життя, до якої вони прагнуть, схожа на рожеву, напівпрозору воду з блискітками, в якій все повинно бути легко, просто, швидко і відразу. І вони дуже засмучуються, коли не можуть її досягти (тобто, завжди). Замислюються, чому не можуть її досягти. Найчастіше приходять до висновків "навколо все мудаки, вони мені заважають" або "я поганий, я невдаха, мені ніколи не досягти успіху". Обидва варіанти ведуть до досить важким і неприємних наслідків. Істина ж у тому, що не існує ідеального життя. У світі взагалі немає нічого ідеального. Так навіщо картати себе за помилки і вважати, що все втрачено, коли можна з цієї самої помилки витягти досвід і рухатися далі? Якщо у вас не виходить досягти якоїсь мети, хоч ви і намагаєтеся з усіх, у яких ви поставили перед собою нереалістичну мета, або ви повинні змінити спосіб її досягнення. Те, що ви помиляєтеся, не привід опускати руки і займатися самознищенням. Ваші невдачі і помилки - це маленькі ступені внутрішнього зростання. Ви впораєтеся. У вас все вийде. Тому що ви ідеальні в своїй неідеальності.
Як раніше писав OBOZREVATEL, Варвара Якубович навчається в магістратурі МДІМВ, на факультеті міжнародної журналістики. Крім того, дівчина захоплюється косплеєм.
Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся