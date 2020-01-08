Дочка Якубовича знялася голою у ванній: фото

Дочка російського ведучого Леоніда Якубовича 21-річна Варвара показала несподіване фото. На ньому вона позувала оголеною лежачи у ванній.

Знімок дівчина розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Варвара Якубович з батьком

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"Останнім часом часто замислююся про те, як люди навколо бачать життя і чого від нього очікують. Для багатьох ідеальне життя, до якого вони прагнуть, схоже на рожеву, напівпрозору воду з блискітками, в якій все повинно бути легко, просто, швидко і відразу", - підписала фото Варвара.

Як раніше писав OBOZREVATEL, Варвара Якубович навчається в магістратурі МДІМВ, на факультеті міжнародної журналістики. Крім того, дівчина захоплюється косплеєм.

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