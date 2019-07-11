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"Дістала ця порнуха!" Лободу розгромили за вульгарне фото

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Українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, опублікувала відверте фото. Його одразу ж розкритикували в мережі.

Так, знімком зірка поділилася на особистій сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в купальнику чорного кольору, засвітивши свої пишні груди.

"Читаю і думаю, підкинути ще дров?", — написала Лобода.

"Дістала ця порнуха!" Лободу розгромили за вульгарне фото

Світлана Лобода

Фото з Instagram

"Дістала ця порнуха!" Лободу розгромили за вульгарне фото

Світлана Лобода засвітила груди

Фото з Instagram

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Зазначимо, що шанувальники бурхливо відреагували на нову публікацію зірки. Вони написали, що фото дуже вульгарне.

"Дістала ця порнуха!" Лободу розгромили за вульгарне фото
"Дістала ця порнуха!" Лободу розгромили за вульгарне фото
"Дістала ця порнуха!" Лободу розгромили за вульгарне фото

Пропонуємо подивитися і на інші пікантні фото Світлани Лободи, якими вона тішила шанувальників в мережі останнім часом.

"Дістала ця порнуха!" Лободу розгромили за вульгарне фото

Світлана Лобода засвітила груди

Фото з Instagram

"Дістала ця порнуха!" Лободу розгромили за вульгарне фото

Світлана Лобода сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

"Дістала ця порнуха!" Лободу розгромили за вульгарне фото

Світлана Лобода продемонструвала "п'яту точку"

Фото з Instagram

"Дістала ця порнуха!" Лободу розгромили за вульгарне фото

Світлана Лобода сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

"Дістала ця порнуха!" Лободу розгромили за вульгарне фото

Напівгола Світлана Лобода в рушнику

Фото з Instagram

"Дістала ця порнуха!" Лободу розгромили за вульгарне фото

Світлана Лобода сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

"Дістала ця порнуха!" Лободу розгромили за вульгарне фото

Спокуслива Світлана Лобода

Фото з Instagram

Як раніше писав OBOZREVATEL, Лободу, яка живе і працює в Росії, розкритикували за невдале вбрання. Знімок, на якому виконавиця постала в блискучій сукні з рукавами, схожими на крила. Незважаючи на те, що співачка підібрала образ від французького люксового бренду Balmain, він викликав суперечливу реакцію в мережі.

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Особа
Світлана Лобода
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