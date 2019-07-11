"Дістала ця порнуха!" Лободу розгромили за вульгарне фото

Українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, опублікувала відверте фото. Його одразу ж розкритикували в мережі.

Так, знімком зірка поділилася на особистій сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в купальнику чорного кольору, засвітивши свої пишні груди.

"Читаю і думаю, підкинути ще дров?", — написала Лобода.

Світлана Лобода Фото з Instagram

Світлана Лобода засвітила груди Фото з Instagram

Зазначимо, що шанувальники бурхливо відреагували на нову публікацію зірки. Вони написали, що фото дуже вульгарне.

Пропонуємо подивитися і на інші пікантні фото Світлани Лободи, якими вона тішила шанувальників в мережі останнім часом.

Світлана Лобода засвітила груди Фото з Instagram

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Світлана Лобода сексуально позує на камеру Фото з Instagram

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Світлана Лобода сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Спокуслива Світлана Лобода Фото з Instagram

Як раніше писав OBOZREVATEL, Лободу, яка живе і працює в Росії, розкритикували за невдале вбрання. Знімок, на якому виконавиця постала в блискучій сукні з рукавами, схожими на крила. Незважаючи на те, що співачка підібрала образ від французького люксового бренду Balmain, він викликав суперечливу реакцію в мережі.

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